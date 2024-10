Arabie saoudite: un joueur russe réussi un coup financier remarquable

Le tournoi d’exhibition « Six Kings Slam » à Riyad a récemment attiré l’attention du monde du tennis, non seulement pour son casting de stars, mais aussi pour les sommes astronomiques en jeu. Daniil Medvedev, joueur russe classé 4e mondial, s’est retrouvé au cœur de cette actualité sportive et financière.

Malgré une performance sportive en deçà des attentes, Medvedev a réussi un coup financier remarquable. Éliminé dès le premier tour par Jannik Sinner sur le score sans appel de 0-6, 3-6, le joueur russe n’aura passé que 1h09 sur le court. Cette courte prestation lui a néanmoins rapporté une prime estimée à environ 1,3 million d’euros.

Cette rémunération généreuse s’inscrit dans la stratégie des organisateurs saoudiens visant à attirer les plus grands noms du tennis mondial. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Rafael Nadal figurent également parmi les participants de ce tournoi aux enjeux financiers considérables.

Le séjour de Medvedev en Arabie Saoudite ne s’est pas limité à sa participation au tournoi. Avant son match, le joueur a profité de l’occasion pour assister au combat de boxe très attendu entre Artur Beterbiev et Dmitry Bivol, un évènement marquant l’unification des titres WBC, IBF, WBO et WBA des mi-lourds.

Cette exhibition met en lumière l’attractivité croissante de l’Arabie Saoudite dans le monde du sport de haut niveau. Les sommes importantes proposées aux athlètes soulèvent des questions sur l’équilibre entre performance sportive et rétribution financière dans le tennis professionnel moderne.