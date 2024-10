Cécité permanente pour un ado qui ne mangeait que des burgers, frites et beignes

Un jeune garçon de 12 ans du Massachusetts est devenu aveugle de façon permanente en raison de ses habitudes alimentaires extrêmement restreintes. L’enfant, qui se situe sur le spectre de l’autisme, ne se nourrissait que de hamburgers nature, de frites, de beignes et de jus de fruits.

Plus tôt cette année, le jeune a commencé à éprouver des problèmes oculaires. Sa vision s’assombrissait le matin et le soir, alors qu’elle était meilleure pendant la journée. En seulement quelques semaines, il a eu de la difficulté à marcher sans s’appuyer sur ses parents, en plus de régulièrement foncer dans les portes et les murs. Puis, une nuit, le garçon s’est réveillé en criant qu’il ne voyait plus rien.

Ses parents l’ont alors conduit à l’hôpital, où les médecins ont découvert que son régime alimentaire avait occasionné des carences sévères de plusieurs nutriments essentiels pour la santé de ses nerfs oculaires. Plus précisément, le jeune souffrait d’atrophie optique en raison d’un manque important de vitamines A, C et D, de cuivre et de zinc. Malgré des suppléments alimentaires et une thérapie, les experts craignent que sa cécité soit désormais irréversible.

Les médecins ont conclu que l’enfant de 12 ans souffrait du trouble de l’alimentation sélective et évitante, un trouble alimentaire qui touche environ la moitié des enfants sur le spectre de l’autisme. Ses parents ont décrit leur garçon comme un « mangeur difficile » qui ne goûtait pas à de nouveaux aliments ou même à des vitamines à cause de la texture.