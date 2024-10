Des colis livrés par tramway et bateau : La Poste innove à Strasbourg et en Île-de-France

La Poste n’hésite pas à s’adapter aux défis contemporains en matière de logistique et de transport durable. Avec une volonté affirmée d’innover, l’entreprise explore de nouvelles méthodes de livraison qui visent à réduire l’empreinte carbone tout en améliorant l’efficacité de ses services avec une traçabilité depuis le suivi colissimo en ligne. Deux initiatives prometteuses ont récemment vu le jour : la livraison de colis par tramway à Strasbourg et par barge sur la Seine en Île-de-France.

Une livraison par tramway à Strasbourg

Depuis le 11 septembre 2024, La Poste teste un nouveau mode de livraison à Strasbourg. Dans le cadre de cette expérimentation, jusqu’au 26 octobre 2024, des colis Colissimo sont acheminés par tramway. Cette initiative, proposée par Alstom, le fabricant des tramways, vise à transporter près de 10 000 colis. Chaque jour, une centaine de colis sont chargés dans un compartiment spécialement aménagé à l’avant de la rame, séparé des passagers par un rideau amovible. Un facteur accompagne le chargement pour veiller à la sécurité des colis, notamment en cas de freinage brusque.

Le processus commence par le transport des colis depuis le centre de tri jusqu’à la station de départ de la ligne B. Après un trajet en tram, les colis sont déchargés et pris en charge par des postiers en vélo-cargo pour leur distribution finale. Cette méthode de livraison, qui permet d’éviter l’utilisation de véhicules utilitaires, répond à une volonté de La Poste de diminuer les émissions de CO₂ et de réduire la congestion urbaine. Jacques Gregorcic, directeur exécutif de La Poste pour le Grand Est, souligne que l’objectif est de réaliser cette opération sans générer d’émissions supplémentaires tout en préservant la fluidité du trafic.

La Livraison par Barge sur la Seine en Île-de-France

Parallèlement à Strasbourg, La Poste se lance dans une autre initiative innovante : la livraison de colis par la Seine. Prévue pour débuter en 2026, cette expérimentation vise à transporter des colis entre Gennevilliers et Boulogne-Billancourt, sur une distance de 24 km. La Poste estime que ce nouveau mode de transport pourrait permettre d’éviter de parcourir jusqu’à 200 000 km sur route chaque année. La barge, d’une superficie de 1300 m², sera capable de transporter jusqu’à 3 000 colis par jour.

Les colis seront triés durant le trajet de deux heures et demie avant d’être livrés par vélo-cargo aux destinataires. Ce mode de transport, qui permet de désengorger le trafic routier, est également soutenu par des équipements durables : la barge sera dotée de batteries électriques rechargées pendant la navigation, ainsi que de panneaux solaires pour générer l’énergie nécessaire à son fonctionnement logistique.

Une vision d’avenir durable

Ces deux initiatives témoignent de l’engagement de La Poste à s’adapter aux nouvelles réalités du marché et à répondre aux préoccupations environnementales croissantes. En diversifiant ses modes de transport, l’entreprise cherche à réduire son impact écologique tout en garantissant une livraison rapide et efficace.

Un bilan sera effectué pour chaque expérimentation, permettant à La Poste d’évaluer l’efficacité et la viabilité de ces nouvelles méthodes. Si les résultats s’avèrent positifs, ces innovations pourraient être étendues à d’autres régions de France, renforçant ainsi la transformation durable du secteur postal.

Avec ces initiatives, La Poste prouve qu’il est possible de concilier modernité, efficacité et respect de l’environnement. Le transport de colis par tramway et par barge pourrait devenir un modèle à suivre pour d’autres entreprises, ouvrant la voie à une logistique urbaine plus verte et plus intelligente.