France : Kemi Seba est désormais libre de ses mouvements

L’activiste béninois Kemi Seba a recouvré sa liberté après quelques jours passés en garde à vue en France. Il a été mis aux arrêts dans l’après-midi de ce lundi 14 octobre 2024 alors qu’il était dans un restaurant parisien en compagnie de Cyrille Kamden. Peu après, un communiqué de son Ong est revenu sur les motifs de sa présence en territoire français. Selon ce document, Kémi Séba devrait rencontrer des opposants politiques béninois et visiter un proche souffrant à Paris.

Il aurait entamé une tournée de sensibilisation des diasporas africaines sur la nécessité de soutenir et d’accompagner les processus souverainistes des peuples afro-descendants partout dans le monde. Ce mercredi 16 octobre, par le biais d’une sortie médiatique, son avocat était monté au créneau pour évoquer les raisons de son arrestation. Il avait déjà fait savoir que l’abandon des poursuites était possible.

« Kemi Seba fait face à 30 ans de prison en France du fait de poursuites qui sont mises en œuvre à son encontre par l’Etat Français en représailles de son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes françafricains ont produit notamment en Afrique de l’Ouest », a déclaré Me Branco. Sa nationalité française lui avait été récemment retirée à cause de ses engagements politiques contre la France.