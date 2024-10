Législatives au Sénégal : combien va coûter le scrutin au contribuable ?

Photo AFP / MARC HOFER

À l’approche des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, l’envergure logistique de l’organisation de ce scrutin commence à se dévoiler. Avec 41 listes électorales en compétition, le défi est de taille pour les autorités sénégalaises. Un aspect clé qui retient l’attention est le coût colossal lié à l’impression des bulletins de vote et des documents de propagande. Selon des informations relayées par nos confrères du journal L’Observateur, le ministère de l’Intérieur, via la Direction générale des élections a engagé plus de 11 milliards de FCFA pour cette tâche essentielle à la tenue des élections.

Pour permettre à tous les électeurs de s’exprimer, un total de 348,5 millions de bulletins de vote doit être imprimé. Chaque liste en lice bénéficiera de 8,5 millions de bulletins, dont 400 000 destinés à la diaspora sénégalaise. La tâche d’impression de ces documents est confiée à 22 imprimeurs sélectionnés par la DGE, qui ont déjà reçu les modèles officiels à reproduire. Birame Sène, directeur général des élections, a supervisé la répartition des modèles auprès des imprimeurs, lesquels ont été informés lors d’une rencontre tenue la semaine dernière.

Le prix de l’impression d’un bulletin de vote a été fixé à 31 FCFA l’unité. En prenant en compte les 8,5 millions de bulletins requis pour chaque liste, cela représente un coût total de 263,5 millions de FCFA par liste électorale. Multiplié par les 41 listes en compétition, le coût global de cette opération dépasse les 10,8 milliards de FCFA. Ces chiffres impressionnants illustrent l’ampleur des préparatifs logistiques pour ce scrutin.

Outre les bulletins de vote, les documents de propagande constituent un autre volet majeur des dépenses. Chaque liste a droit à des supports imprimés pour faire campagne auprès des électeurs. Le coût de production de ces documents est estimé à 21 millions de FCFA par liste, ce qui, pour les 41 listes engagées, porte la facture totale à 861 millions de FCFA.

Avec un total dépassant les 11 milliards de FCFA uniquement pour l’impression des bulletins de vote et des documents de propagande, les élections législatives de novembre 2024 marquent une étape significative dans l’engagement du Sénégal pour la démocratie. Bien que les coûts soient élevés, ces dépenses reflètent l’importance de garantir un processus électoral transparent et équitable pour toutes les parties prenantes.