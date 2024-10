Photo : AFP

Le conflit russo-ukrainien, qui perdure depuis février 2022, a transformé l’équilibre géopolitique européen. Les tensions diplomatiques et militaires entre la Russie et les pays occidentaux ont atteint des niveaux inédits, affectant les relations internationales et la sécurité mondiale. L’aide financière et matérielle occidentale à l’Ukraine a entraîné une redéfinition des positions russes, particulièrement sur le plan nucléaire.

L’arsenal nucléaire au cœur des exercices militaires

Vladimir Poutine a orchestré mardi un exercice militaire axé sur les capacités nucléaires russes, surveillant les opérations depuis le Kremlin par vidéoconférence. Cette opération, comprenant le lancement de missiles balistiques et de croisière à capacité nucléaire, met en lumière les choix stratégiques russes. La présence des hauts responsables militaires lors de ces manœuvres renforce la dimension stratégique de cette initiative. Ces exercices interviennent après une précédente session le 18 octobre, durant laquelle des missiles balistiques intercontinentaux Yars, dotés d’une portée suffisante pour toucher le territoire américain, ont été mobilisés.

Une nouvelle orientation stratégique

La réflexion nucléaire de Moscou prend un nouveau tournant. La modification doctrinale présentée fin septembre établit une équivalence entre une attaque d’un État non nucléaire appuyé par une puissance nucléaire et une attaque conjointe. Cette nouvelle approche concerne les États-Unis et les soutiens de l’Ukraine. Le Kremlin a intégré de nouveaux paramètres autorisant l’utilisation potentielle de l’arme nucléaire, notamment face à une attaque aérienne massive.

Les orientations nucléaires de Moscou

Vladimir Poutine a précisé sa vision sur le nucléaire. Il définit l’usage d’armes nucléaires comme une « mesure extrêmement exceptionnelle », tout en soulignant l’importance pour la Russie de maintenir des forces stratégiques adaptées aux enjeux géopolitiques actuels. Le président russe évoque la continuation du développement de l’arsenal nucléaire russe, excluant une nouvelle course aux armements. Cette approche traduit les mécanismes de dissuasion nucléaire russes, employés dans les discussions diplomatiques relatives au soutien occidental à l’Ukraine. Les exercices de mai, réalisés après les déclarations occidentales concernant un éventuel envoi de forces de l’OTAN en Ukraine, illustrent l’utilisation du nucléaire dans les négociations diplomatiques.