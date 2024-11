1000 buts: fanfaronnade de Cristiano Ronaldo loin du compte de Pelé

Photo DR

Cristiano Ronaldo, va-t-il atteindre et dépasser les 1000 buts en compétition ? Le portugais le souhaite. En effet, ce dernier se trouve actuellement à 908 buts en compétition officielle et espère bien franchir cette barre mythique. Il lui faudra encore 2 voire 3 saisons pour espérer y parvenir.

Un objectif, certes, mais pas une fin en soi. En effet, celui-ci a assuré ne pas se mettre la pression. Si le 1.000eme but doit arriver, alors il arrivera. Dans le cas contraire, le portugais s’en remettra, lui qui vient d’atteindre les 200 capes en sélection nationale. Il a d’ailleurs reçu un nouveau prix, “Quinas de Platina” qui récompense son rôle d’ambassadeur de l’excellence pour le Portugal.

Concernant cette barre des 1.000 buts, Cristiano Ronaldo semble ainsi ne pas vraiment s’en faire. Mais pour quelle raison ? À l’écouter, ce dernier serait d’ores et déjà le meilleur buteur de l’histoire du football moderne. En y regardant de plus près, on remarque toutefois que la star est encore loin, pour ne pas dire très loin du compte. Devant lui se trouve au moins une personne : Pelé.

“Le Roi Pelé” comme il était surnommé, aurait inscrit, selon les chiffres officiels de la FIFA, 1.281 buts en l’espace de 1.363 matchs. Le joueur aurait notamment marqué 6 quintuplés, 30 quadruplés et 92 triplés (en prenant en compte les matchs amicaux). Un chiffre qui dépasse assez largement celui de CR7 – Cristiano Ronaldo et son numéro, le 7. Malgré tout, celui-ci persiste et signe.

En effet, à l’occasion de précédents entretiens, il a remis en cause les chiffres de la FIFA, expliquant que pour lui, au moins, l’ensemble de ses buts avaient été filmés. Une manière de sous-entendre que le nombre de buts accordés à Pelé, mais aussi à d’autres en leur temps, serait largement exagéré. Malgré tout, difficile d’imaginer la FIFA revoir sa façon de compter pour satisfaire la star portugaise.