Adoption du 4ème rapport d’activités de Vlavonou : Vitali Boton répond aux critiques de l’opposition

Vitali Boton. Photo : Assemblée Nationale du Bénin

Le porte-parole du président de l’Assemblée nationale, Vitali Boton, est intervenu ce 12 novembre 2024 sur la Télévision Hémicycle pour réagir aux critiques formulées par certains députés du groupe « Les Démocrates » concernant le quatrième rapport d’activités de Louis Gbèhounou Vlavonou. Boton a rappelé que les critiques devraient être « objectives et constructives ».

« Ce rapport, en tant qu’œuvre humaine, peut avoir des imperfections, mais encore faut-il que les critiques soient fondées et contribuent à son amélioration». Ainsi parlait le porte-parole de l’Assemblée nationale Vitali Boton lors de son intervention sur la télévision parlementaire. Il a fermement défendu l’approche de Vlavonou, expliquant que l’Assemblée ne se réunit en plénière que pour des dossiers complets, ce qui garantit une plus grande efficacité. En réponse aux remarques sur le nombre limité de plénières, Boton a clarifié que la convocation de celles-ci dépend de la disponibilité de dossiers aboutis. « La qualité prime sur la quantité», a-t-il souligné, en précisant que le président Vlavonou convoque les plénières seulement lorsque tous les éléments sont prêts à être examinés, assurant ainsi une meilleure organisation et des décisions pertinentes. Cette méthode, selon lui, empêche de convoquer des séances « pour des débats peu constructifs ou sans préparation ».

Concernant les missions parlementaires, Boton a aussi clarifié les processus d’attribution, expliquant que leur désignation repose sur des critères définis et que le président de l’Assemblée nationale ne s’immisce pas dans les choix faits par les groupes parlementaires. « Comparer les missions entre groupes sans considérer leur nature et les règles de désignation est une démarche erronée », a-t-il affirmé. Boton a estimé que les critiques sur cette question relevaient davantage de spéculations politiques que de véritables préoccupations.

Boton a également mis en lumière les efforts du président Vlavonou pour la modernisation de l’institution. Parmi les priorités de cette législature, figure l’informatisation des services parlementaires, une avancée saluée par de nombreux députés et fonctionnaires parlementaires. « Le président Louis Gbèhounou Vlavonou s’engage à faire de l’Assemblée un véritable Parlement de développement », a-t-il ajouté.