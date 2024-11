Afrique de l’Ouest : un groupe du Maghreb renforce sa présence

Image by Pexels from Pixabay

Marsa Maroc, acteur clé de la gestion portuaire au Maroc, affirme sa volonté d’étendre son influence économique en Afrique de l’Ouest. Le 12 novembre, l’entreprise a signé un protocole d’accord avec l’Autorité portuaire nationale du Libéria. Ce partenariat stratégique prévoit la modernisation et l’extension des infrastructures portuaires du pays ouest-africain, notamment aux ports de Monrovia et de Buchanan. Ce dernier accueillera un nouveau terminal polyvalent, conçu pour dynamiser les échanges commerciaux et répondre aux besoins croissants de la région.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du plan directeur du gouvernement libérien pour revitaliser son industrie portuaire. En plus de l’amélioration des installations existantes, des concessions sont prévues, permettant à Marsa Maroc d’optimiser la gestion des terminaux et de mettre à profit son expertise technique. Le groupe marocain, déjà leader sur son marché domestique, adopte une stratégie d’expansion ciblée pour renforcer sa présence sur le continent.

En juillet dernier, Marsa Maroc avait remporté la concession des terminaux 1 et 5 du port de Cotonou, au Bénin, consolidant ainsi son portefeuille en Afrique de l’Ouest. Cette nouvelle incursion au Libéria témoigne de l’ambition de l’entreprise de devenir un acteur incontournable dans la gestion portuaire régionale.

L’Afrique de l’Ouest, avec ses ports en pleine expansion et son potentiel commercial croissant, constitue un axe clé pour le développement économique du continent. Les investissements dans les infrastructures portuaires sont essentiels pour soutenir le commerce régional et international. En modernisant les ports libériens, Marsa Maroc contribue non seulement à améliorer les capacités logistiques du pays, mais aussi à créer des opportunités économiques pour les communautés locales.

Marsa Maroc ne cache pas ses ambitions. Avec une expertise reconnue dans la gestion portuaire et une vision tournée vers le développement durable, l’entreprise vise à transformer les infrastructures qu’elle gère en hubs logistiques modernes et performants.

Les projets au Libéria ne sont qu’une étape dans un plan d’expansion plus vaste, destiné à positionner Marsa Maroc comme un leader africain dans le secteur portuaire. En s’appuyant sur des partenariats solides et une stratégie axée sur la croissance régionale, Marsa Maroc poursuit sa mission de renforcer les échanges commerciaux et de contribuer au développement économique de l’Afrique.