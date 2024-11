Afrique du Nord : Accord pour la construction d’un parc éolien de 2GW

Nicholas Doherty - Unsplash

L’Égypte se démarque par sa volonté de devenir un leader régional des énergies renouvelables, s’appuyant sur ses ressources naturelles abondantes et une vision stratégique claire. Face à une demande énergétique en forte croissance et des défis liés à la dépendance aux combustibles fossiles, le pays a entrepris une transition vers les énergies propres. Le vent se place au cœur de cette transformation, avec des projets d’envergure qui promettent des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Un jalon important a été atteint avec la signature récente d’un protocole d’accord entre Alcazar Energy Partners, la New and Renewable Energy Authority (NREA) et l’Egyptian Electricity Transmission Company (EETC). Cet accord porte sur le développement d’un parc éolien terrestre de 2 GW, qui devrait non seulement produire suffisamment d’électricité pour alimenter 1,3 million de foyers, mais aussi créer des opportunités économiques locales. La phase de construction mobilisera jusqu’à 12 500 ouvriers, tandis que l’exploitation permanente nécessitera 1 170 employés qualifiés. En termes d’impact environnemental, ce projet permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 4,7 millions de tonnes chaque année, renforçant ainsi les engagements climatiques de l’Égypte.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie énergétique ambitieuse visant à diversifier le mix énergétique du pays, réduire les pénuries d’électricité et exploiter les énergies renouvelables pour en faire un pilier d’exportation. L’Europe, avec sa forte demande en énergies propres, représente une cible clé pour l’Égypte, qui aspire à établir des interconnexions énergétiques transrégionales.

En outre, la capacité de l’Égypte à attirer des investissements privés internationaux dans le secteur témoigne de sa stabilité économique relative et de son attractivité pour les grandes entreprises. Les institutions financières étrangères, séduites par les opportunités offertes, jouent un rôle crucial dans le financement de projets d’envergure tels que celui d’Alcazar Energy. Cette dynamique, combinée à une infrastructure énergétique modernisée, positionne l’Égypte comme un acteur incontournable dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique.

Au-delà de ses ambitions nationales, l’Égypte aspire à devenir une plaque tournante énergétique, reliant l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe. Grâce à ses initiatives stratégiques et à des partenariats solides, le pays trace la voie vers une transition énergétique durable et exemplaire.