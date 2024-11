Afrique : un groupe brésilien annonce une usine de transformation de viande

Photo : DR

Le Nigeria, pays aux vastes ressources et ambitions économiques, se positionne comme un acteur clé dans la transformation agroalimentaire, avec un accent particulier sur le secteur de la viande. Conscient de son potentiel inexploité et des opportunités qu’il offre, le gouvernement fédéral vient de franchir une étape majeure en signant un partenariat stratégique avec le géant brésilien JBS, premier producteur mondial de viande. Cet accord, officialisé le 21 novembre, prévoit la construction de six usines de transformation pour un investissement massif de 2,5 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

Le projet englobe trois unités dédiées à la production de volaille, deux à la viande bovine et une à la viande porcine. Ce plan ambitieux vise non seulement à augmenter la capacité de production locale, mais également à répondre aux défis cruciaux liés à l’insécurité alimentaire. La population nigériane, en rapide croissance, est estimée à plus de 400 millions d’habitants d’ici 2050, rendant impératif le développement d’une chaîne d’approvisionnement alimentaire robuste et durable.

Le directeur général de JBS Global, Gilberto Tomazoni, a souligné les enjeux sociaux et économiques du projet. « Lutter contre l’insécurité alimentaire passe par le développement d’une chaîne de production durable, qui génère à son tour des opportunités de progrès pour les groupes les plus vulnérables. Nous sommes fiers de contribuer à cet effort », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Le gouvernement nigérian, en garantissant des conditions économiques et réglementaires favorables, espère non seulement réduire la dépendance aux importations alimentaires, mais aussi créer des milliers d’emplois. Ces usines modernes permettront d’améliorer les normes de qualité, de renforcer les infrastructures locales et d’attirer davantage d’investissements étrangers dans le pays.

JBS, déjà présent dans plus de 20 pays, dont les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni, apportera son expertise à travers un réseau de 450 usines et représentations commerciales. Son entrée sur le marché nigérian témoigne de l’attractivité croissante du pays pour les grands acteurs de l’industrie agroalimentaire. Ce projet pourrait également avoir des retombées positives sur les exportations régionales et renforcer le leadership du Nigeria au sein de l‘Afrique de l’Ouest.

Alors que les travaux pour la mise en place de ces infrastructures commencent, le Nigeria affiche clairement sa volonté de se hisser au rang des leaders mondiaux de la transformation agroalimentaire. L’accord avec JBS marque le début d’une ère prometteuse où le potentiel agricole du pays sera enfin exploité pour le bénéfice de sa population et de son économie.