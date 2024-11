Armement: la Corée du Nord se lance dans un projet qui inquiète

Kim Jong-Un. Photo : afp.com/STR

En matière d’armement, la Corée du Nord continue de rapidement se développer. Outre la quête de l’arme nucléaire, le pays dirigé par Kim Jong-Un a d’autres priorités, notamment les drones explosifs. Récemment, Pyongyang en a d’ailleurs ordonné la production massive afin de se défendre du mieux possible en cas d’attaque.

Une décision qui intervient à un moment charnière. En effet, la Corée du Nord est directement accusée par les pays occidentaux d’avoir envoyé des armes, ainsi que des militaires, sur le sol ukrainien. C’est cette aide fournie par Pyongyang à Moscou qui aurait d’ailleurs poussé Washington à autoriser l’utilisation de ses missiles pour frapper la Russie sur son sol, par les forces ukrainiennes.

La Corée du Nord développe son arsenal défensif

Dans un contexte marqué par une hausse des tensions internationales, la Corée du Nord a ainsi ordonné la production en série, puis de masse, de drones explosifs. Ces drones auront pour objectif de venir s’écraser contre des cibles ennemies, comme des missiles guidés. Des drones qui, selon de nombreux observateurs, sont de technologie russe et dont les plans ont été récupérés dans le cadre du traité d’alliance récemment signé entre les deux pays.

Ce type de partenariat était forcément craint par les occidentaux, qui voient d’un bien mauvais œil les échanges de technologies pouvant permettre à la Corée du Nord d’atteindre l’arme nucléaire ou de développer de nouvelles capacités lui permettant de pouvoir se montrer davantage hostile envers la Corée du Sud, le Japon et les intérêts américains dans la région, notamment.

Vives tensions entre le Nord et le Sud

Entre les deux pays voisins, les tensions sont effectivement de plus en plus vives. Le mois dernier, en octobre, la Corée du Nord a ainsi modifié sa constitution, afin de pointer du doigt la Corée du Sud comme étant une nation “hostile”. En outre, Pyongyang a annoncé, il y a quelques semaines, la destruction de l’ensemble des routes et des voies ferrées qui relaient les deux pays.