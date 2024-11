Armement: la France dévoile une arme anti-drone unique

Les drones ont radicalement transformé la conduite des opérations militaires, comme l’ont démontré les conflits récents. En Ukraine, les drones FPV (First Person View) sont devenus des armes redoutables, capables de frapper avec précision les positions adverses tout en minimisant les risques pour leurs opérateurs. Durant la guerre du Haut-Karabakh en 2020, l’Azerbaïdjan a massivement utilisé des drones turcs pour neutraliser les défenses arméniennes. Cette évolution tactique a poussé les armées du monde entier à développer des contre-mesures innovantes, parmi lesquelles les systèmes d’armes à énergie dirigée apparaissent comme une solution particulièrement prometteuse.

Une innovation française à la pointe de la lutte anti-drone

L’entreprise française Soframe vient de franchir une étape décisive en présentant une version inédite de son véhicule tout-terrain HE 441, équipé du système Helma-P. Cette arme à énergie dirigée, développée par la Compagnie industrielle des lasers (CILAS) depuis 2017, représente une avancée majeure dans la neutralisation des drones hostiles. Le système peut détecter, suivre et neutraliser des mini-drones jusqu’à un kilomètre de distance, avec un taux de réussite optimal lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Le HE 441, véhicule compact et agile doté de quatre roues motrices et directrices, peut être téléopéré ou fonctionner de manière autonome, offrant ainsi une flexibilité tactique exceptionnelle.

Publicité

La robotisation au service de la protection des forces

Cette innovation technologique marque une nouvelle phase dans la robotisation du combat terrestre. Le HE 441 équipé du système Helma-P pourrait révolutionner la protection des unités d’infanterie face à la menace des drones FPV. Sa capacité à opérer silencieusement, combinée à sa précision et sa rapidité d’action, en fait un atout précieux pour les missions de reconnaissance. Le système a d’ailleurs déjà prouvé son efficacité lors de tests sur la Frégate de défense aérienne Forbin et sera déployé durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. La section « Vulcain » de l’armée de Terre, chargée d’expérimenter les robots aéroterrestres, travaille activement à l’élaboration de concepts opérationnels adaptés à ces nouvelles technologies. Cette approche pragmatique permet d’optimiser l’intégration de ces innovations dans les dispositifs tactiques existants, tout en anticipant les évolutions futures du combat terrestre.