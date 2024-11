Bénin : un individu interpellé pour trafic présumé d’ossements humains à Ouègbo

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Le samedi 16 novembre 2024, un homme présenté comme un guérisseur traditionnel a été arrêté à Ouègbo, dans le département de l’Atlantique, pour son implication supposée dans le trafic d’ossements humains. L’intervention a été déclenchée à la suite d’informations faisant état d’activités suspectes. Selon les signalements, le suspect, âgé d’environ 27 ans, détenait des crânes humains desséchés et cherchait à les vendre.

Grâce à des renseignements fiables, les forces de l’ordre du commissariat de Houègbo ont élaboré un plan pour piéger le suspect. Une transaction fictive a été organisée, avec une offre de 70 000 francs CFA pour chaque crâne. Lors de la remise des objets, l’individu a été appréhendé en possession de deux crânes humains dissimulés dans un sac de type « Dangoté ». Le suspect a été placé en garde à vue au commissariat pour les besoins de l’enquête.

Publicité

Les autorités travaillent activement pour identifier d’autres éventuels complices et démanteler tout réseau impliqué dans cette affaire. La Police républicaine a rappelé l’importance de la vigilance et de la collaboration citoyenne pour lutter contre ce type de crimes, particulièrement en cette période de fin d’année souvent marquée par une recrudescence des délits. Les investigations se poursuivent afin d’éclaircir les circonstances de ce trafic et d’assurer que les responsables soient traduits en justice.