COP29: l’Afrique n’est pas convaincue par la proposition de l’occident

Les Conférences des Parties (COP) constituent depuis 1995 le rendez-vous annuel crucial de la lutte contre le changement climatique. Ces sommets réunissent les 198 pays signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour négocier et coordonner les actions mondiales face à l’urgence climatique. La COP21 à Paris en 2015 avait notamment abouti à un accord historique visant à limiter le réchauffement climatique bien en-dessous de 2°C. Ces conférences servent également de plateforme pour définir les engagements financiers des pays développés envers les nations les plus vulnérables.

Le défi colossal du financement climatique

Les pays en développement ont chiffré leurs besoins entre 600 et 1300 milliards de dollars annuels pour faire face aux bouleversements climatiques. Cette estimation reflète l’ampleur des transformations nécessaires : modernisation des infrastructures, développement des énergies renouvelables, mise en place de systèmes d’alerte précoce, protection des populations vulnérables. Ces investissements massifs conditionnent la capacité de ces nations à respecter leurs engagements climatiques tout en poursuivant leur développement économique.

Publicité

Une réponse occidentale en décalage

La proposition occidentale d’allouer 250 milliards de dollars par an d’ici 2035 révèle un profond décalage entre les attentes et la réalité du soutien financier. Cette somme, malgré son apparente générosité – deux fois et demie supérieure aux 100 milliards promis pour 2020-2025 – ne représente qu’un cinquième des besoins minimaux identifiés. L’Alliance des petits États insulaires (AOSIS) dénonce cette inadéquation en appelant à la conscience morale de leurs partenaires, tandis que le négociateur kényan Ali Mohamed avertit des conséquences dramatiques d’un tel sous-financement.

Les négociations dans l’impasse

Le rejet catégorique de cette proposition par le groupe des négociateurs africains menace l’avancée des discussions climatiques. Ali Mohamed qualifie l’offre d’ »inacceptable« , soulignant qu’elle compromet non seulement la mise en œuvre de l’Accord de Paris mais expose également l’Afrique à des « pertes humaines inacceptables ». Cette tension financière ravive les débats sur la responsabilité historique des pays industrialisés et leur devoir de solidarité envers les nations les plus exposées aux dérèglements climatiques. Sans révision significative des engagements financiers, la COP29 risque d’accentuer la fracture entre pays développés et en développement, au moment même où l’unité mondiale devient cruciale face à l’accélération du changement climatique.