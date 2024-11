Côte d’Ivoire : renforcement de la législation pour la gestion de l’eau

mrjn Photography - Unsplash

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba a inauguré le jeudi 31 octobre 2024, à Abidjan-Plateau, la 9ᵉ édition de la Semaine nationale de l’eau. Au cours de cette cérémonie, il a mis en avant les réformes de la Côte d’Ivoire pour une bonne gestion des eaux et pour lutter contre la pollution et le changement climatique.

Placée sous le thème « Développement harmonieux et durable de la Côte d’Ivoire : quel cadre juridique et réglementaire pour lutter contre la pollution des ressources en eau ? », la 9ᵉ édition de la Semaine nationale de l’eau a été inaugurée ce jeudi 31 octobre 2024. Dans sa prise de parole, le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, devant plusieurs acteurs de la protection de l’environnement, a souligné l’importance d’un cadre législatif renforcé pour la gestion des ressources en eau. Il a cité la promulgation en novembre 2023 d’un nouveau Code de l’eau et la ratification de la Convention des Nations Unies sur l’eau. Parmi les initiatives clés à venir, il a parlé entre autres de la création d’unités spécialisées comme la Brigade Spéciale de Surveillance et la Police Forestière et de l’Eau afin de contrôler les activités industrielles et agricoles. Cette mesure vise à assurer une gestion plus rigoureuse et à protéger les écosystèmes locaux.

Laurent Tchagba a aussi évoqué le recrutement de 3 000 agents pour renforcer le ministère, ainsi que le programme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Ce programme vise à renforcer la résilience des populations locales face aux impacts du changement climatique. Il a aussi mentionné la participation du pays aux différents forums mondiaux sur l’eau, permettant d’échanger des expériences et d’adopter de nouvelles méthodes pour une gestion perpétuelle des ressources en eau. Tous les acteurs ont été invités à s’approprier les nouvelles législations afin d’accélérer la lutte contre la pollution. Toutefois, il sera mis en place des campagnes de sensibilisation pour aider les différents acteurs dans cette lutte.