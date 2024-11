Elon Musk – Jeff Bezos : la guerre est relancée après la victoire de Trump

Photo DR

La rivalité entre les deux géants de la tech américaine ne cesse de s’intensifier. Les empires spatiaux de Jeff Bezos et d’Elon Musk, respectivement Blue Origin et SpaceX, se livrent depuis plus d’une décennie une bataille acharnée pour la conquête spatiale commerciale. Cette compétition, initialement cantonnée au domaine spatial, s’est progressivement étendue à d’autres secteurs : la course aux brevets, les attributions de contrats gouvernementaux, et même les acquisitions de terrains pour leurs sites de lancement.

Une désinformation qui ravive les tensions

Le 21 novembre, Elon Musk a publié sur X une allégation explosive concernant son rival de toujours. Selon lui, Jeff Bezos aurait conseillé aux actionnaires de Tesla et SpaceX de se débarrasser de leurs actions, anticipant une défaite certaine de Donald Trump. Cette information, que Musk prétendait tenir de conversations à Mar-a-Lago, résidence de l’ancien président américain, a rapidement été démentie par le patron d’Amazon. « 100% faux« , a répondu Bezos, forçant Musk à admettre son erreur avec un émoji rieur, minimisant ainsi la portée de sa fausse déclaration.

Les enjeux politiques exacerbent les divisions

La nomination d‘Elon Musk comme conseiller de la future administration Trump ajoute une nouvelle dimension à cette rivalité historique. Le milliardaire se voit confier la mission de réduire les dépenses fédérales, notamment en diminuant les effectifs de fonctionnaires et les budgets des organismes jugés trop progressistes. De son côté, Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, a choisi de maintenir une ligne éditoriale neutre pendant la campagne présidentielle, refusant de prendre parti pour l’un ou l’autre des candidats.

Deux visions opposées de l’engagement politique

Les stratégies des deux milliardaires pendant la campagne présidentielle illustrent leurs approches radicalement différentes. Alors que Musk a choisi de s’engager ouvertement aux côtés de Donald Trump, jusqu’à devenir l’un de ses conseillers privilégiés, Bezos a opté pour une position de neutralité assumée. Cette différence de positionnement traduit deux conceptions distinctes du rôle des grands patrons dans le débat public américain. Le patron d’Amazon a particulièrement veillé à ce que le Washington Post conserve son indépendance éditoriale, tandis que Musk utilise activement sa plateforme X pour diffuser ses opinions politiques. Cette nouvelle configuration pourrait avoir des répercussions sur les futures politiques spatiales et technologiques américaines, alors que les deux entrepreneurs contrôlent des entreprises cruciales pour l’avenir de ces secteurs.