Elon Musk menacé par un groupe, ce qu’il faut savoir

Elon Musk (Evan Vucci)

La nomination d’Elon Musk à la tête du Département d’Efficacité Gouvernementale (DOGE) par Donald Trump a cristallisé les critiques envers le milliardaire. Sa popularité, autrefois incontestée, montre désormais des signes d’érosion avec une cote d’approbation négative. Ses entreprises technologiques, jadis admirées pour leur innovation, deviennent aujourd’hui des cibles privilégiées pour ses détracteurs. Cette polarisation autour du patron de Tesla s’intensifie alors qu’il occupe une position officielle au sein de l’administration Trump, attirant l’attention d’activistes et de groupes hackers opposés au président américain.

Un groupe de hackers menace l’empire numérique de Musk

D’après Newsweek, le collectif « DonRoad Team« , déjà responsable d’opérations contre l’organisation Trump, a déclaré viser désormais les plateformes d’Elon Musk. Via un message publié sur Telegram, les hackers ont proclamé : « Dans les prochaines heures, nous suspendrons tous les sites web affiliés aux entreprises d’Elon Musk pour un mois complet.«

Publicité

Ce collectif avait auparavant revendiqué des attaques contre le site de la Trump Organization. En mars, les serveurs de messagerie de Tesla et SpaceX avaient également subi des défaillances temporaires mondiales attribuées à ce même groupe. Leurs nouvelles menaces englobent l’ensemble des sites liés au milliardaire pour les trente jours à venir.

Une série d’attaques informatiques déjà perpétrées

Les infrastructures numériques de Musk ont déjà subi plusieurs assauts coordonnés. En mars, X (ex-Twitter) a enduré au moins trois interruptions majeures causées par des attaques DDoS (déni de service distribué). Ces opérations, où des réseaux de bots submergent les serveurs sous un flot de requêtes, ont été revendiquées par le groupe « Dark Storm Team ».

Un mois plus tôt, la plateforme avait été paralysée pendant plusieurs heures par des hackers se réclamant de la cause palestinienne. Le site du Département d’Efficacité Gouvernementale dirigé par Musk n’a pas été épargné : en février, des pirates informatiques y ont affiché des messages ironiques tels que « Ceci est une plaisanterie de site gouvernemental » et « CES ‘EXPERTS’ ONT LAISSÉ LEUR BASE DE DONNÉES OUVERTE ».