Europe: un navire espion russe répéré près d’un endroit sensible

Les relations entre la Russie et les pays occidentaux traversent une période particulièrement tendue depuis plusieurs années. Les désaccords diplomatiques, les différends sur la sécurité européenne et les antagonismes géopolitiques ont conduit à une surveillance accrue des activités militaires russes par les pays de l’OTAN. Cette méfiance mutuelle se manifeste notamment dans le domaine maritime, où les manœuvres navales russes font l’objet d’une attention particulière de la part des marines occidentales.

La présence russe qui inquiète l’Irlande

Le navire russe Yantar, officiellement présenté comme un bâtiment océanographique, navigue actuellement au sud de l’île de Man, une zone stratégique traversée par une vingtaine de câbles sous-marins de télécommunications. Ces infrastructures critiques relient l’Irlande au Royaume-Uni, tout comme plusieurs interconnexions électriques et gazoducs. Le Yantar, un navire de 6 000 tonnes équipé de deux mini-sous-marins, appartient à la Direction principale de la recherche en eaux profonde du ministère russe de la Défense. Son comportement régulier à proximité des infrastructures sous-marines suscite la méfiance des autorités occidentales.

Une surveillance internationale renforcée

Face à cette situation, un dispositif multinational de surveillance a été déployé. Le chasseur de mines britannique HMS Cattistock et le navire RFA Proteus suivent les mouvements du Yantar, appuyés par des avions de patrouille maritime P-8A Poseidon. L’Irlande a mobilisé le patrouilleur LÉ James Joyce et un avion CASA CN-295, tandis qu’un navire hydrographique américain, l’USNS Bruce Heezen, croise également dans la zone. Cette réaction irlandaise tranche avec sa position d’août 2021, où le pays s’était abstenu d’intervenir lors d’une précédente mission du Yantar près des comtés de Mayo et de Donegal.

Le talon d’Achille de l’OTAN

L’intérêt marqué de la Russie pour la zone économique exclusive irlandaise révèle une vulnérabilité stratégique majeure. L’Irlande, non-membre de l’OTAN et dotée de capacités militaires limitées, représente un point névralgique : ses eaux abritent les trois-quarts des câbles sous-marins de l’hémisphère nord. La présence du Yantar fait suite au passage de la frégate russe Amiral Golovko et du pétrolier-ravitailleur Vyazma, partis de Severomorsk et ayant transité par la Manche sous la surveillance de la Royal Navy et de la Marine nationale française. Le Yantar, après avoir désactivé son système d’identification automatique, s’est détaché de ce groupe pour rejoindre la mer d’Irlande. Les autorités irlandaises, invoquant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, surveillent désormais étroitement ces activités, conscientes des enjeux stratégiques pour la sécurité des communications occidentales.