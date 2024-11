Immigration: ce pays européen recherche plus de 200.000 travailleurs

Olaf Scholz (Photo C. Gateau / POOL)

En Allemagne, le pays manque cruellement de main-d’œuvre. Une étude vient d’ailleurs de démontrer que le pays aura besoin de quasiment 288.000 travailleurs étrangers, par an, pour répondre aux besoins d’un marché du travail en pleine souffrance. Un chiffre qui pourrait même continuer à croître.

Cette étude, réalisée par la Fondation Bertelsmann, démontre effectivement que le pays manque aujourd’hui de travailleurs qualifiés. La situation est telle que, sans une population active qualifiée immigrée, le pays pourrait voir son développement économique considérablement ralentir. Face à l’urgence, il faut donc recruter et à l’étranger, si possible, pour combler les manques.

L’Allemagne a besoin de travailleurs qualifiés

Pire encore, sans cette main-d’œuvre qualifiée, c’est la part de la population active qui pourrait chuter, de l’ordre de 10%, d’ici à 2040. Selon l’étude, toujours, sans recruter de travailleurs immigrés, la main-d’œuvre allemande passerait de 46.4 millions de personnes actuellement, à moins de 42 millions (41.9, précisément) en 2040, supposant un ralentissement encore plus pesant de l’économie numéro une du continent européen.

Les besoins actuels sont donc très clairs. Il faut, à l’Allemagne, 288.000 travailleurs qualifiés immigrés, par an, d’ici à 2040. Si la tendance ne s’inverse pas et continue sur cette dynamique (ce qui semble, aujourd’hui, inévitable), les besoins pourraient même exploser, à plus de 368.000 travailleurs par an, entre 2040 et 2050. Les plus grandes villes du pays, généralement ouvertes à l’immigration, pourraient s’en sortir mieux que les autres.

Certaines régions, moins exposées que d’autres

À l’inverse de Berlin ou Hambourg, par exemple, certaines régions comme le Bade-Wurtemberg ou encore la Rhénanie-du-Nord pourraient souffrir du manque de travailleurs. Historiquement peu enclins à ouvrir leurs portes aux immigrés, ces Land allemands (régions) pourraient avoir à revoir leur copie. Le gouvernement allemand, au fait du problème, a d’ailleurs annoncé une loi sur l’immigration de travailleurs qualifiés visant à améliorer les conditions d’accueil des personnes concernées ainsi que leurs conditions de travail.