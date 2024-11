Le Niger signe un accord historique pour trois satellites russes

Pixabay

Le vendredi 1ᵉʳ novembre 2024, le gouvernement militaire du Niger a signé un accord avec Glavkosmos, une filiale de l’agence spatiale russe Roscosmos, pour l’acquisition de trois satellites. Cet accord vise à renforcer la sécurité du Niger ainsi que celle des États voisins, le Mali et le Burkina Faso, face à la montée des attaques jihadistes dans la région. L’accord comprend un satellite de communication, un satellite de télédétection et un radar, destinés à des applications de défense et de sécurité.

Selon le ministre de la Communication, Sidi Mohamed Raliou, la fabrication des satellites sera réalisée en Russie et devrait prendre environ quatre ans. En attendant leur livraison, Glavkosmos a promis de fournir des appareils identiques en location pour assurer la continuité des opérations. Un centre de commandement des satellites sera établi dans l’un des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) et chaque pays disposera d’un centre secondaire pour la réception et l’émission des données. « Ce projet très important entre dans le cadre de la souveraineté de nos pays. Aujourd’hui c’est la signature, après, il y aura la formation de toutes les équipes qui auront la charge de la gestion des équipements« , a affirmé le ministre.

Le ministre Raliou a participé à une réunion à Bamako en septembre, où l’acquisition de satellites a été discutée. Le Mali a signé un accord similaire la veille de celui du Niger. Les trois pays font face à des violences persistantes orchestrées par des groupes associés à Al-Qaïda et à l’État islamique, causant des dizaines de milliers de morts et le renversement de gouvernements civils depuis 2020. Cette situation a conduit les nations de la région à se détourner de leurs anciens partenaires, tels que la France, pour établir des relations plus étroites avec des pays comme la Russie. L’accord avec Glavkosmos représente une avancée importante vers l’autonomie technologique et la sécurité régionale pour le Niger et ses voisins.