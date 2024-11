Lithium : Voici ce que cette ressource apportera au Mali

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

Le Mali vient de franchir une étape majeure dans l’exploitation de ses ressources minières. En effet, la mine de lithium de Goulamina, située au cœur du pays, est sur le point d’entrer en production. Cette mine, l’une des plus importantes d’Afrique, va non seulement générer des revenus considérables pour l’État malien, mais aussi stimuler l’économie locale. Initialement détenue par la société australienne Leo Lithium, la mine de Goulamina a fait l’objet d’un important transfert de propriété.

Le géant chinois du lithium, Ganfeng, a racheté le mardi 26 novembre 2024 la participation de 40% de Leo Lithium et est désormais le principal actionnaire du projet. La transaction a entraîné un paiement de 161 millions de dollars, dont 44,7 millions de dollars ont été versés au gouvernement malien sous forme d’impôts. Avant le 30 juin 2025, le reste, soit 171,2 millions de dollars plus les intérêts, sera réglé par Ganfeng Lithium. Bien que la part exacte de l’État malien dans ce second paiement reste à déterminer, les retombées fiscales attendues du projet Goulamina sont beaucoup plus importantes. En mai 2024, le ministre malien de l’Économie, Alousséni Sanou, a estimé que la mine générerait plus de 100 milliards FCFA (environ 160 millions de dollars) de recettes annuelles pour le pays.

La participation de l’Etat

La mine de Goulamina, qui devrait produire 500 000 tonnes de concentré de lithium par an, est dorénavant détenue à 65 % par Ganfeng Lithium, tandis que l’État malien possède 30 % et les investisseurs locaux 5 %. Cette répartition a été validée après l’adoption d’un nouveau code minier en août 2023, qui accorde au gouvernement malien une participation gratuite de 30 % dans le projet. Le code minier précédent prévoyait seulement 20 % pour l’État, une différence significative qui illustre l’évolution de la politique minière malienne. Cette renégociation a été motivée par la volonté du gouvernement de tirer un meilleur parti de ses ressources naturelles et de garantir une répartition plus équitable des bénéfices. Goulamina est l’un des plus grands projets de lithium en Afrique, avec une durée de vie de plus de 23 ans et une capacité de production annuelle de 1 million de tonnes de concentré de spodumène.

Stimuler l’économie locale

Les entreprises maliennes devraient recevoir au moins 51 % des contrats de sous-traitance, ce qui pourrait représenter jusqu’à 250 milliards FCFA en chiffre d’affaires annuel et favoriser la création d’emploi. Par ailleurs, une partie des recettes sera utilisée pour financer des projets d’infrastructures locales, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’eau. Cette exploitation devrait faire du Mali le principal producteur de lithium en Afrique de l’Ouest.