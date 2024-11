NBA: le franco-congolais Victor Wembanyama prochaine légende vivante ?

Victor Wembanyama (Michael Gonzales /NBAE/ Getty Images)

La NBA a vu défiler des géants qui ont marqué son histoire : Bill Russell et ses 11 bagues de champion, Wilt Chamberlain et ses 100 points en un match, Michael Jordan devenu icône planétaire, Magic Johnson révolutionnant le jeu des grands, Larry Bird et sa science du basket, Kareem Abdul-Jabbar et son sky-hook légendaire, ou encore LeBron James redéfinissant les standards physiques du sport. Aujourd’hui, un nouveau phénomène bouscule les codes établis : Victor Wembanyama. Le franco-congolais de 20 ans, avec sa taille dépassant les 2,20m, pourrait-il rejoindre ce panthéon des légendes ?

Une performance historique qui fait trembler la NBA

Le Frost Bank Center a vibré dans la nuit de mercredi à jeudi devant l’exploit monumental de Victor Wembanyama. Le prodige franco-congolais des San Antonio Spurs a inscrit 50 points contre les Washington Wizards, propulsant son équipe vers la victoire (139-130). Cette performance exceptionnelle, réalisée en seulement 32 minutes de jeu, témoigne d’une efficacité chirurgicale avec 18 tirs réussis sur 29 tentatives, dont 8 paniers à trois points. Le dernier quart-temps a particulièrement marqué les esprits avec un sans-faute impressionnant : 7 tirs réussis sur 7 tentatives, incluant 4 tirs primés.

Un talent qui transcende les générations

À 20 ans et 314 jours, Wembanyama rejoint un club très select de précocité. Il devient le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des 50 points, derrière Brandon Jennings, LeBron James et Devin Booker. Cette performance résonne particulièrement chez les Spurs, où il devient le premier joueur depuis David Robinson en 1994 à marquer 50 points sans prolongation. Les médias américains ne tarissent pas d’éloges, Sports Illustrated le qualifiant d’« extraterrestre« , tandis que CBS Sports souligne sa polyvalence offensive désormais « totalement inarrêtable ».

L’émergence d’une nouvelle ère

Cette soirée historique s’ajoute à une collection grandissante d’exploits qui définissent déjà la jeune carrière de Wembanyama. Son impact dépasse les simples statistiques : les chants « MVP » scandés par le public, l’admiration de ses coéquipiers et les comparaisons flatteuses avec les plus grands noms du basketball témoignent de son potentiel extraordinaire. Sa capacité à combiner une taille hors-norme avec une agilité de meneur et une précision de sniper en fait un joueur unique. La presse européenne, à l’image du quotidien Marca, n’hésite pas à le représenter en super-héros, symbolisant peut-être l’avènement d’une nouvelle ère dans l’histoire de la NBA.