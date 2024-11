Prix des billets d’avion : la CEDEAO va-t-elle accélérer la baisse des prix ?

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’attaque au coût élevé des billets d’avion, un obstacle de taille pour le développement du secteur aérien en Afrique de l’Ouest. À Lomé, à partir de ce 5 novembre, une série de réunions sur quatre jours rassemblera ministres de l’aviation, directeurs des autorités de l’aviation civile et autres acteurs clés du secteur aérien pour discuter de solutions concrètes. Ces assises visent à répondre à un besoin urgent, faire baisser le prix des billets dans une région où les taxes aéroportuaires, bien au-dessus de la moyenne mondiale, font des voyages en avion un luxe pour la majorité des citoyens.

Le coût élevé des billets d’avion en Afrique de l’Ouest, principalement dû aux taxes et redevances aéroportuaires élevées, est un frein au développement de la mobilité régionale. Selon le Conseil international des aéroports (ACI), ces redevances sont parmi les plus chères au monde, atteignant parfois plus de 100 $ par passager. Ce fardeau tarifaire entrave la compétitivité des compagnies aériennes locales et limite l’accès aux déplacements aériens pour une grande partie de la population. La CEDEAO, en priorité, cherche ainsi à atténuer cette pression tarifaire pour démocratiser les voyages en avion et dynamiser les échanges régionaux.

Ces réunions, placées sous le signe de la réforme, devraient aboutir à des initiatives pour rationaliser les coûts opérationnels, avec un accent sur la révision des taxes et redevances aéroportuaires. En allégeant ces charges, la CEDEAO espère non seulement rendre le transport aérien plus abordable, mais aussi renforcer l’attractivité du secteur. Des discussions sont également prévues autour de l’harmonisation des protocoles de sécurité pour faciliter une approche plus intégrée et compétitive. Cette révision de la structure des coûts pourrait offrir une impulsion positive au secteur et ouvrir la voie à une plus grande efficacité dans les services aériens.

L’initiative de la CEDEAO s’inscrit dans une vision continentale plus large, celle du Marché unique du transport aérien africain (MUTAA), un projet qui vise à unifier l’espace aérien africain pour encourager la libre circulation des personnes et des biens. En abaissant les tarifs aériens, le MUTAA deviendrait un véritable moteur pour la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), facilitant l’accès au transport pour le commerce, le tourisme, l’éducation et bien d’autres secteurs. Une réduction des coûts pourrait donc jouer un rôle déterminant dans l’intégration économique africaine en simplifiant les échanges et en rendant le transport plus accessible.

Au-delà des bénéfices pour les voyageurs, la réduction des coûts aériens peut être une véritable aubaine économique pour l’Afrique de l’Ouest. En rendant les vols plus abordables, cette initiative pourrait stimuler des secteurs essentiels comme le tourisme, le commerce interrégional, et même la santé et l’éducation. Pour les entrepreneurs et les étudiants, par exemple, des billets moins chers signifieraient un accès accru aux marchés régionaux et aux opportunités d’apprentissage.