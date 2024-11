« Réduire de moitié » la population de Gaza: le projet inquiétant d’un ministre israélien 

Benyamin Nétanyahou (Photo : Reuters / RONEN ZVULUN)

Alors que les espoirs de voir une trêve être prochainement signée entre le Hamas palestinien et le gouvernement israélien semblent être réduits à néant, les prises de parole tapageuses s’enchaînent du côté de Tel Aviv. Récemment, c’est le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui a suscité l’émoi.

En effet, ce dernier a confirmé, ce lundi, sa volonté de voir la population gazaouie être réduite de moitié. Il a, pour cela, invité les citoyens israéliens qui le souhaitaient, à une “émigration volontaire” prochaine dans la bande de Gaza afin de s’y établir. Une sortie qui interroge sur la volonté réelle et les projets que l’exécutif israélien souhaite mettre en place dans les semaines, les mois à venir, en Palestine.

Publicité

Un ministre israléien souhaite réduire la population gazaouie de moitié

Cette sortie, Bezalel Smotrich les a tenus à l’occasion d’une réunion organisée par le Conseil de Yesha. Il s’agit d’un organisme qui représente les colons de Cisjordanie occupée. Réunion au cours de laquelle ce dernier a invité les personnes concernées par son projet, de ne pas avoir peur d’utiliser le mot de “conquête”. Il a, pour appuyer son propos, assuré que l’arrivée de Trump au pouvoir aux USA était une aubaine.

En effet, Donald Trump est fermement engagé en faveur d’Israël et de ses droits. Ce dernier n’a jamais caché qu’il comptait bel et bien soutenir Benjamin Netanyahou. Malgré tout, cette sortie n’a pas manqué de susciter l’inquiétude, des ONG notamment, qui craignent de voir une véritable “dérive” sur place, alors que la guerre a déjà ravagé la région et fait des dizaines de milliers de morts.

Netanyahou, poursuivi par la CPI

Il y a un mois, en octobre, Human Rights Watch était déjà monté au créneau, assurant que les déplacements déjà observés pouvaient être considérés comme un crime contre l’humanité. Depuis, le Premier ministre israélien a été poursuivi par la CPI (Cour Pénale Internationale) pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza occupée.