Réformes à la Srtb : La ministre rencontre les travailleurs après leur mouvement d’humeur

La Ministre de l'Economie Numérique

Le mercredi 30 octobre 2024, la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a tenu une réunion stratégique avec les représentants du Syndicat des travailleurs de l’audiovisuel public (Syntrap-Bénin) et la Direction Générale de la Société de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin (Srtb). Cet échange intervient dans un contexte tendu, marqué par le mécontentement des travailleurs de la Srtb concernant les réformes en cours, qui affectent selon eux leurs conditions de travail.

L’objectif de cette rencontre était d’apporter des clarifications aux employés de la Srtb, ex-Ortb, et d’identifier des solutions pour répondre à leurs préoccupations. Le Syntrap-Bénin a profité de cette opportunité pour soumettre un mémorandum regroupant leurs propositions et suggestions, dans l’espoir de garantir la protection des droits des travailleurs face aux réformes en cours.

Publicité

Aurélie Adam Soulé Zoumarou a réitéré l’engagement du gouvernement à améliorer les infrastructures de l’audiovisuel public et a souligné les investissements déjà consentis pour moderniser la Srtb. Elle a également encouragé la direction à poursuivre un dialogue ouvert et constant avec les syndicats pour une meilleure compréhension des enjeux et pour apaiser les inquiétudes des travailleurs.

Rappelons que quelques jours plus tôt, les travailleurs avaient manifesté leur mécontentement face aux conditions de travail. « Madame le ministre a affirmé avoir injecté des milliards à l’Ortb (Office de radiodiffusion et télévision du Bénin), mais nous n’avons aucune preuve de ces investissements. Nous demandons où sont passés ces milliards ? Que madame le ministre vienne nous montrer où cet argent a été affecté, » a martelé M. Dossou Kago. Il a dénoncé également des blocages dans les missions officielles de la Srtb.