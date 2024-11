Réseaux sociaux: l’Australie prend une décision radicale

Photos de Kon Karampelas - Unsplash

L’Australie a décidé de serrer la vis. En effet, face aux dérives observées chez les plus jeunes générations, le Parlement australien a annoncé avoir adopté une nouvelle loi qui vise à interdire l’accès aux plateformes sociales à tous les enfants âgés de moins de 16 ans. De quoi pousser certains pays à faire de même ?

La décision est radicale. En effet, le gouvernement australien a confirmé à travers le vote d’une toute nouvelle loi, que les mineurs âgés de moins de 16 ans n’avaient plus le droit d’utiliser les réseaux sociaux. Ainsi, les éditeurs des plateformes les plus connues, comme TikTok, Facebook ou encore Instagram devront obligatoirement prendre des mesures allant en ce sens, sous peine de lourdes amendes.

Le Parlement australien annonce une nouvelle loi

En effet, les plateformes qui ne respecteraient pas la loi s’exposent à des poursuites et des peines pouvant dépasser les 30 millions d’euros. Une loi qui est toutefois pointée du doigt, car celle-ci n’est pas claire du tout. Son application semble d’ailleurs assez complexe et nul ne sait réellement s’il sera possible que les plateformes agissent dans le sens du gouvernement.

En effet, le texte de loi voté est assez flou, notamment sur les modalités d’application de cette loi… Qui, in fine, pourrait s’apparenter à un coup d’épée dans l’eau. En effet, nombreuses sont les personnes qui craignent que le texte ne devienne finalement qu’une loi symbolique et qu’elle ne change absolument rien pour la jeunesse australienne et les plateformes.

Les réseaux sociaux, interdits aux moins de 16 ans

Tous les réseaux sociaux ne sont d’ailleurs pas concernés. Certaines plateformes, comme WhatsApp ou encore YouTube, sont exemptées. Une décision assumée par le gouvernement et le Premier ministre, Anthony Albanese, qui invite d’ailleurs la jeunesse australienne à délaisser les écrans pour se lancer dans le sport ou les activités de grand air, en extérieur.