Télécoms : fini les frais d’itinérance entre les pays de l’AES

Assimi Goïta, Abdourahamane Tiani et Ibrahim Traoré (Photo DR)

Les trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont franchi une étape importante dans leur coopération en supprimant les frais d’itinérance téléphonique entre eux. Cet accord historique, signé à Niamey, capitale du Niger, vise à faciliter les communications entre les populations de ces trois nations.

Selon le secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) du Burkina Faso Wenlassida Patrice Compaoré, « l’adoption de ce protocole offrira (aux citoyens des trois pays) la possibilité de communiquer sans le poids du surcoût d’itinérance qui freine la mobilité et les liens entre les peuples ». Grâce à ce protocole, les appels et les SMS reçus en itinérance dans l’une de ces trois destinations seront désormais gratuits.

Cette mesure, saluée par les autorités de régulation des télécommunications, devrait renforcer les liens entre les peuples et favoriser la mobilité au sein de la région. Les citoyens pourront ainsi communiquer plus facilement avec leurs proches et leurs partenaires commerciaux, sans se soucier des coûts supplémentaires liés à l’itinérance. « Supprimer ces barrières, c’est affirmer notre volonté d’œuvrer pour un monde connecté où les frontières géographiques ne signifient plus de limite technologique », affirme Wenlassida Patrice Compaoré.

Présent à Niamey, Michel Yaovi Galley, directeur général de l’Arcep Togo, a allégué que le Togo avait déjà signé en décembre 2023 un accord de ‘free roaming‘ avec le Mali et est impatient de le faire avec le Niger et le Burkina Faso ». Venus au pouvoir par des coups d’État, les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont choisi de se tourner vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie. Le 28 janvier 2024, ils ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).