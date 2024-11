Tragédie en Côte d’Ivoire : des corps de bébés découverts dans une décharge

Policier ivoirien (Photo de REUTERS / LUC GNAGO)

L’abandon d’enfants demeure une réalité brutale à travers le monde. Chaque année, des milliers de nouveau-nés sont délaissés dans les rues, les décharges ou devant les orphelinats. Ces actes désespérés résultent souvent de situations de précarité extrême, de grossesses non désirées ou de pressions sociales insurmontables. Les pays en développement sont particulièrement touchés par ce phénomène, où l’absence de structures d’accompagnement et le tabou persistant autour de certaines naissances poussent à des gestes dramatiques.

Les faits et l’enquête en cours

Ce dimanche 10 novembre 2024, une découverte macabre a eu lieu dans l’ancienne décharge publique d’Akouédo, au nord-est d’Abidjan. Les forces de l’ordre, rapidement dépêchées sur place, ont procédé aux premières constatations. L’enquête a révélé la présence de deux embryons, accompagnés de déchets médicaux comprenant dix fibromes, trois hernies étranglées, ainsi que du matériel médical incluant des tubes de prélèvement biologique et des seringues. Les premiers éléments suggèrent que ces déchets proviendraient d’un établissement de santé.

Publicité

Une communauté sous le choc

La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le quartier d’Akouédo. Les habitants, profondément ébranlés par cette découverte, se sont mobilisés pour alerter les autorités. La présence massive des forces de l’ordre traduit la gravité des faits, tandis que la communauté locale reste marquée par cet événement tragique qui soulève de nombreuses interrogations sur la sécurité et la surveillance du site.

Un acte criminel qui interroge le système médical

Cette affaire n’est pas sans rappeler les événements de mai 2022, lorsque plusieurs corps de nourrissons avaient été découverts dans une décharge du quartier Gesco à Yopougon. La répétition de ces découvertes macabres soulève des questions alarmantes sur les pratiques criminelles qui persistent dans le domaine médical et la nécessité d’une enquête approfondie pour identifier et sanctionner les responsables de ces actes inhumains. Les investigations en cours devront faire la lumière sur les circonstances exactes de ces abandons et établir les responsabilités au sein du système de santé.