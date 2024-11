Voici les 10 pays les plus riches du monde selon un classement

Photo d'illustration Doha (Qatar)

Le classement HelloSafe Prosperity Index, initiative novatrice d’évaluation économique mondiale, vient de dévoiler sa première édition qui analyse la richesse des nations sous un angle multidimensionnel. Cette étude approfondie examine 186 pays à travers six critères fondamentaux : le PIB par habitant, le RNB par habitant, le taux d’épargne nationale brute, l’Indicateur de Développement Humain, le coefficient de Gini et le taux de pauvreté. Cette méthodologie permet une compréhension nuancée de la prospérité, dépassant les simples indicateurs économiques traditionnels pour intégrer des aspects sociaux et humains essentiels au bien-être d’une nation.

Une Europe dominante, des surprises asiatiques

Le Luxembourg rayonne au sommet de ce classement avec un score remarquable de 86,2 points, démontrant qu’un petit territoire peut générer une richesse considérable. La Norvège suit de près avec 85,1 points, tandis que l’Irlande complète le podium avec 84,7 points. Cette domination européenne témoigne de la maturité économique du continent, où les systèmes sociaux développés conjuguent harmonieusement croissance économique et bien-être social. L’apparition du Qatar et de Singapour aux quatrième et cinquième places bouleverse la suprématie européenne. Ces deux nations ont transformé leurs économies grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures et l’innovation, prouvant que la prospérité ne connaît pas de frontières continentales. La Suisse, l’Islande, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique complètent ce top 10, chacun démontrant une remarquable capacité à maintenir un équilibre entre dynamisme économique et qualité de vie.

Les défis de la prospérité mondiale

Cette classification révèle des disparités économiques saisissantes à l’échelle planétaire. Alors que la Belgique affiche un score enviable de 68,26 points, témoignant d’une économie robuste et d’inégalités modérées, certaines nations africaines peinent à dépasser les 15 points. Le Mozambique, avec 10,88 points, et Madagascar, avec 13,09 points, illustrent les obstacles persistants au développement économique dans certaines régions du globe. Les zones de conflit, notamment le Yémen et l’Afghanistan, figurent parmi les derniers du classement, soulignant l’impact dévastateur de l’instabilité politique sur la prospérité économique. Cette réalité met en lumière l’urgence d’actions internationales coordonnées pour réduire ces écarts de développement. Les États-Unis et le Canada, respectivement aux 18e et 19e rangs, démontrent que même les grandes puissances économiques traditionnelles peuvent être dépassées par des nations ayant adopté des modèles de développement plus équilibrés. La France, fermant le top 20 avec 60,4 points, illustre les nuances entre performance économique pure et prospérité globale.

Voici les 10 pays les plus riches selon le HelloSafe Prosperity Index :