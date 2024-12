Activisme contre les VFF au Bénin : La ministre Tognifodé rencontre les hommes engagés

Le vendredi 29 novembre 2024, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a rencontré un groupe d’hommes engagés contre les violences faites aux femmes et aux filles, à la mairie d’Abomey-Calavi. Le mouvement ‘‘Les comités des hommes s’engagent’’ opère dans les communautés, grâce à une initiative du ministère des Affaires sociales, mise en œuvre avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers qui vise à promouvoir l’implication des hommes dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes en inversant la tendance « hommes, auteurs de violences » et accroître la dynamique des « hommes acteurs de lutte contre les violences ».

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, a été, pour la ministre Véronique Tognifodé, le moment idéal pour les encourager et mettre en lumière le travail qu’ils font dans les communautés. Elle a salué l’engagement de ces hommes à faire respecter les droits des femmes et des filles au Bénin. Le porte-parole des comités présents a réitéré leur détermination à intensifier les actions de lutte contre les différents types de violences faites aux filles et aux femmes qui persistent.

Richmond Tiemoko, représentant résident de l’Unfpa au Bénin, Chef de file du Groupe des partenaires techniques et financiers genre et protection sociale s’est réjoui de la manière dont cette initiative a pris corps depuis 2022 et impacte positivement la lutte contre les VBG dans les communautés villageoises. Il s’est engagé à accroître son appui pour le développement de cette initiative. Le maire Angelo Ahouandjinou a également affirmé son engagement à s’investir pour la durabilité de cette initiative dans sa commune. Laquelle initiative fonctionne à travers l’identification en assemblée villageoise, des hommes volontaires et « modèles » qui suivent une série de renforcements de capacités sur diverses thématiques telles que les types de violences et leurs conséquences sur les victimes, les spécificités des violences basées sur le genre, les textes de lois protégeant les enfants, les filles et les femmes, les voies de recours et le processus d’accompagnement des victimes, la communication non violente, la discipline positive, la gestion des conflits et les stratégies de résolution non violente des conflits conjugaux, les techniques d’animation ainsi que les stratégies de signalement.