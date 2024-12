Afrique : 100 millions $ de la BAD pour fluidifier la mobilité dans cette capitale

Akinwumi Adesina (REUTERS/Emilie Madi)

Le Rwanda s’engage à révolutionner la mobilité urbaine à Kigali grâce à un projet ambitieux soutenu par la Banque africaine de développement (BAD). Le 2 décembre 2024, la BAD a approuvé un prêt de 100 millions de dollars pour mettre en œuvre le Projet d’amélioration des transports urbains de Kigali, destiné à transformer le paysage des déplacements dans la capitale rwandaise.

Kigali fait face à une augmentation rapide du trafic urbain, marquée par des embouteillages fréquents, des temps de trajet prolongés et des intersections surchargées. Ces défis s’accompagnent d’un système de transport public peu intégré et de l’usage intensif des motos-taxis, souvent jugées dangereuses pour les usagers. Ces problèmes accentuent les coûts économiques et sociaux pour les habitants.

Le projet, qui met l’accent sur l’efficacité, l’inclusivité et la sécurité, comprend la modernisation de trois carrefours stratégiques avec des voies réservées aux bus et des aménagements pour les usagers non motorisés. Il prévoit également la construction d’arrêts de bus modernes, équipés pour répondre aux besoins spécifiques des femmes enceintes, des mères allaitantes et des personnes handicapées, tout en offrant des abris adaptés contre les intempéries.

En intégrant des trottoirs, des passages piétons accessibles et des infrastructures innovantes, ce projet vise non seulement à fluidifier le trafic, mais aussi à améliorer la qualité de vie des habitants de Kigali. Ces initiatives reflètent l’ambition du Rwanda de devenir un modèle de mobilité urbaine inclusive et durable en Afrique. Ce programme marque une étape majeure pour Kigali, transformant les défis actuels en opportunités pour un avenir urbain plus fonctionnel et équitable.