Afrique : l’expertise de la France sollicitée dans ce domaine

La République démocratique du Congo s’engage dans un projet ambitieux de modernisation de sa bibliothèque nationale. Dans ce cadre, elle sollicite l’expertise et le soutien de la France pour concrétiser une transition vers le numérique. Cette collaboration a été évoquée lors de la visite de l’ambassadeur français, Remy Maréchaux, à la bibliothèque nationale le 9 décembre, où le député Léonard She Okitundu a plaidé en faveur de cette initiative.

Créée en 1989, la Bibliothèque nationale de la RDC abrite un patrimoine unique de plus de 120 000 ouvrages et 700 000 photographies historiques. Cependant, le mauvais état de ses infrastructures et l’absence de numérisation menacent la préservation de ces trésors culturels. Léonard She Okitundu a souligné l’importance de ce projet, non seulement pour la sauvegarde des archives, mais aussi pour renforcer la position de la RDC comme un acteur clé du monde francophone.

Le projet s’inscrit dans le plan national du numérique « Horizon 2025 » de la RDC, qui vise à moderniser plusieurs institutions culturelles et à répondre aux exigences technologiques actuelles. Pour She Okitundu, une bibliothèque nationale moderne contribuerait à promouvoir la diversité linguistique et culturelle tout en permettant une meilleure accessibilité aux ressources, à la fois pour le public national et international.

L’ambassadeur Remy Maréchaux a confirmé que des discussions sont en cours pour mobiliser un financement, soulignant les bénéfices d’un tel partenariat. Une fois numérisées, ces archives ne seraient plus uniquement préservées, mais également accessibles à distance via des plateformes numériques. Une transformation qui favoriserait la diffusion du patrimoine congolais sur la scène mondiale, tout en permettant à la RDC de valoriser ses ressources culturelles et éducatives.

En misant sur la numérisation, la RDC cherche à protéger son passé tout en bâtissant un futur ancré dans l’innovation. Ce projet pourrait devenir un exemple de coopération internationale pour préserver les patrimoines culturels dans une ère numérique.