Afrique : l’UE va financer un projet ferroviaire

Le Gabon affiche des ambitions fortes dans le domaine des infrastructures, avec un focus particulier sur la modernisation de son réseau ferroviaire. Lors de sa récente visite en Belgique, le président Brice Oligui Nguema a obtenu un soutien significatif de l’Union européenne (UE), marqué par la signature d’une déclaration d’intention de financement.

L’accord, portant sur une subvention de 30 millions d’euros (environ 19,6 milliards FCFA), vise à moderniser les infrastructures ferroviaires du pays, notamment la ligne du Transgabonais. Ce tronçon stratégique de 648 km relie Libreville à Franceville, jouant un rôle central dans la connectivité et le développement économique des régions traversées.

Cette aide s’inscrit dans une volonté commune de renforcer les infrastructures essentielles au développement durable. Elle constitue également un signal fort de l’Union européenne, qui réaffirme son soutien aux projets structurants en Afrique. La Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG) est depuis plusieurs années à pied d’œuvre pour rénover et sécuriser cette infrastructure vieillissante.

Les travaux en cours englobent le remplacement des rails usés, le renforcement des zones instables, ainsi que la construction de ponts et d’autres ouvrages critiques. Ces efforts visent à atténuer les effets du temps sur une voie ferrée essentielle pour le transport de passagers et de marchandises. Cependant, les défis restent nombreux, notamment en termes de retards et d’accidents dus à l’état actuel de certaines sections.

La remise à niveau du Transgabonais ne se limite pas à une simple amélioration des infrastructures. Ce projet porte des espoirs de transformation économique pour les régions traversées. En facilitant les échanges et la mobilité, cette modernisation devrait stimuler les activités économiques locales, améliorer l’accès aux marchés, et créer de nouvelles opportunités pour les populations. Le gouvernement gabonais mise également sur cette modernisation pour attirer davantage d’investissements étrangers dans des secteurs clés comme les mines, l’agriculture, et le commerce.

La subvention obtenue de l’Union européenne témoigne d’une collaboration fructueuse entre le Gabon et ses partenaires internationaux. Ce soutien financier, sous forme de don, vient renforcer les capacités du pays à relever les défis liés à la modernisation de ses infrastructures. Pour le Gabon, cet appui s’inscrit dans une stratégie plus large visant à construire des bases solides pour une croissance inclusive et durable. Avec cette première étape, le pays espère également développer d’autres partenariats pour accélérer son développement dans divers secteurs stratégiques.