Arnaque crypto-romance : 792 suspects arrêtés au Nigeria

Des policiers nigérians.

Les autorités nigérianes ont arrêté près de 800 personnes le mardi 10 décembre 2024 lors d’une opération d’envergure contre un vaste réseau d’escroquerie amoureuse en ligne opérant dans un immeuble de sept étages, surnommé Big Leaf, situé à Lagos, la capitale économique du pays. Ces individus, principalement basés à Lagos, utilisaient les réseaux sociaux pour séduire leurs victimes et les inciter à investir dans de fausses cryptomonnaies. Ce mode opératoire, connu sous le nom de « romance scam », consiste à créer de fausses relations amoureuses en ligne dans le but d’extorquer de l’argent à des personnes vulnérables. Les escrocs, souvent très doués en manipulation psychologique, parviennent à gagner la confiance de leurs victimes avant de les pousser à investir dans des projets fictifs.

Cette organisation transnationale avait mis en place un système bien conçu pour exploiter leurs proies, avec des promesses d’investissements lucratifs qui s’avéraient être des leurres. Les victimes étaient essentiellement des personnes résidant aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe. Les arrestations ont eu lieu à Lagos dans un bâtiment de luxe abritant un véritable centre d’appels. Au total, 792 personnes ont été arrêtées, dont 148 Chinois et 40 Philippins. L’opération de la Commission, menée en coopération avec des partenaires internationaux, a permis la saisie d’un important matériel informatique, des téléphones portables et des véhicules, témoignant de l’ampleur de cette organisation criminelle. Les autorités suspectent également des liens possibles avec des organisations criminelles plus larges et ont annoncé qu’une enquête approfondie serait menée pour démanteler d’autres branches de ce réseau.

L’escroquerie sentimentale, encore appelée « arnaque à la romance« , est un stratagème où un escroc simule des sentiments amoureux pour soutirer de l’argent à sa victime. Tout commence généralement sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontre. Après avoir gagné la confiance de sa cible, l’escroc invoque des urgences (problèmes financiers, médicaux…) pour lui demander de l’argent. Il peut aussi proposer de faux investissements. La victime, sous l’emprise affective, est souvent contrainte de payer des sommes de plus en plus importantes. Pour la manipuler davantage, l’escroc peut menacer de révéler des informations personnelles si elle refuse. Cette fraude se déroule exclusivement en ligne, via messagerie ou appels téléphoniques, et l’escroc évite systématiquement tout contact physique, inventant des excuses pour ne jamais rencontrer la victime en personne.