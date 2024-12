Côte d’Ivoire : la production pétrolière atteint 60 000 barils/jour

Le samedi 28 décembre 2024, un tournant majeur a été franchi dans le secteur énergétique ivoirien. En effet, Eni Côte d’Ivoire et Petroci Holding ont annoncé avec succès le lancement de la deuxième phase d’exploitation du gisement pétrolier Baleine. Cette nouvelle étape, planifiée de longue date en collaboration avec le gouvernement, porte ses fruits sur les blocs CI-101 et CI-802. Grâce à cette avancée, la production quotidienne de pétrole brut du gisement Baleine atteint désormais un niveau record de 60 000 barils.

Parallèlement, la production de gaz naturel s’élève à 70 millions de pieds cubes par jour. Cette production accrue est rendue possible grâce à l’utilisation d’une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) nommée Petrojarl Kong, spécialement conçue pour traiter et stocker le pétrole brut. Le pétrole extrait sera exporté via le FSO Yamoussoukro, tandis que le gaz naturel sera acheminé vers les centrales électriques par le réseau de gazoducs existant.

Cette chaîne logistique optimisée permet une exploitation efficace des ressources, minimise les délais et les coûts et marque une étape décisive dans la gestion intégrée des ressources pétrolières et gazières du pays. Les perspectives pour le gisement Baleine sont extrêmement prometteuses. En effet, les études en cours sur la phase 3 du projet laissent envisager une production totale pouvant atteindre 150 000 barils de pétrole brut et 200 millions de pieds cubes de gaz par jour. Cette croissance significative positionnera la Côte d’Ivoire comme un acteur clé dans le secteur des hydrocarbures en Afrique de l’Ouest.

Ce succès est le fruit d’une collaboration étroite entre les entreprises privées et l’État ivoirien, qui a fait de l’exploitation de ses ressources naturelles un levier essentiel pour son développement économique. Le démarrage de la deuxième phase d’exploitation du gisement Baleine marque une nouvelle étape dans l’histoire énergétique de la Côte d’Ivoire. Ce projet non seulement renforce la sécurité énergétique de la Côte d’Ivoire, répond aux besoins croissants du secteur industriel, mais contribue également à diversifier l’économie du pays et à créer de nouvelles opportunités d’emploi.