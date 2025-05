Russie : nouvelle proposition de Poutine à Zelensky

Photo DR

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, plusieurs initiatives diplomatiques ont été entreprises pour tenter d’apaiser le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine. Le président américain a multiplié les entretiens bilatéraux avec des dirigeants européens, tout en affirmant publiquement sa volonté de trouver un accord « rapide et équitable » entre Moscou et Kiev. Les États-Unis ont également proposé des plateformes alternatives à l’OTAN pour engager des discussions plus souples, en insistant sur la nécessité de « briser les routines diplomatiques inefficaces » selon l’entourage du président. Ce climat a redonné de l’élan aux efforts de médiation régionaux, notamment ceux de la Turquie.

Un format inédit proposé par le Kremlin

C’est dans ce contexte renouvelé que Vladimir Poutine a proposé l’ouverture de pourparlers directs avec son homologue ukrainien, en marge de la réponse russe au plan de paix européen soutenu par Kiev. La date avancée est le 15 mai, à Istanbul, un lieu déjà familier des précédentes tentatives diplomatiques. Ce qui distingue cette proposition est l’absence de conditions préalables. Une ouverture que le Kremlin présente comme un « geste de bonne foi », bien que perçue à Kiev comme une manœuvre pour différer les appels à un cessez-le-feu immédiat.

Le président russe souhaite que ces discussions abordent non pas seulement les hostilités en cours, mais ce qu’il appelle les « causes profondes » du conflit. Une manière de réorienter le débat vers les enjeux géopolitiques, économiques et historiques soulevés dès 2014, selon plusieurs analystes russes. L’éventualité d’un cessez-le-feu reste évoquée, mais dans une perspective conditionnée aux engagements mutuels de respect, un point souvent contesté par les précédentes violations rapportées par les observateurs internationaux.

Des enjeux qui dépassent la ligne de front

La proposition de Moscou intervient à un moment stratégique : la pression militaire s’intensifie sur plusieurs zones du front, tandis que les aides occidentales à l’Ukraine font l’objet de nouveaux débats budgétaires. En se positionnant comme acteur volontaire d’un dialogue direct, le Kremlin cherche aussi à réaffirmer son poids dans le jeu diplomatique, sans passer par les circuits multilatéraux où il est de plus en plus isolé.

Pour Ankara, l’accueil de cette initiative pourrait renforcer son rôle d’intermédiaire régional, un rôle déjà revendiqué depuis les accords sur les céréales de 2022. Côté ukrainien, la prudence reste de mise. Les autorités de Kyiv insistent sur l’impossibilité d’engager des négociations crédibles sans garanties fermes de cessation des hostilités et de retrait militaire.

Ce nouvel épisode diplomatique ouvre ainsi une séquence délicate. À quelques jours de la date avancée pour ces pourparlers, la question centrale demeure : s’agit-il d’une réelle tentative d’apaisement ou d’un repositionnement tactique dans un conflit qui résiste à toute solution durable ?