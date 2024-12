Côte d’Ivoire-Vietnam : partenariat stratégique pour la filière anacarde

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou, souhaite renforcer sa position sur le marché de la transformation. Pour y parvenir, le pays mise sur un partenariat stratégique avec le Vietnam, premier transformateur mondial. Les deux pays ont consolidé ce lien à Abidjan le mardi 10 décembre 2024 lors d’un séminaire stratégique. Ce séminaire a permis de définir une feuille de route pour une collaboration plus solide et durable dans ce secteur crucial.

La noix de cajou représente une part importante des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Vietnam. Pour renforcer cette coopération, les deux pays ont mis en place des initiatives ambitieuses. La Côte d’Ivoire, par exemple, s’est engagée dans une démarche de certification FSMA (Food Safety Modernization Act), une certification de qualité et de sécurité alimentaire, tout en promouvant une production respectueuse de l’environnement. Les deux pays se sont aussi engagés à explorer de nouvelles approches pour renforcer la compétitivité de la filière, notamment en investissant dans la transformation locale des noix de cajou, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières brutes.

Ce partenariat promet de nombreux avantages pour les deux pays. Il permettra non seulement de renforcer leur position sur le marché mondial de la noix de cajou, mais aussi d’améliorer les revenus des producteurs ivoiriens et de favoriser le développement économique des régions productrices. En outre, cette coopération contribuera d’une part à la valorisation de la noix de cajou et à la création de nouvelles opportunités d’emploi et d’autre part à ouvrir des opportunités pour partager des savoir-faire technologiques et développer des solutions innovantes adaptées aux défis communs.