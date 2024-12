Dialoguer avec Jésus : une église européenne lance un service IA

photo : unsplash

L’intelligence artificielle, qui a fait irruption dans notre quotidien avec ChatGPT fin 2022, chamboule les métiers traditionnels. Les assistants numériques analysent désormais les dossiers médicaux, proposent des stratégies juridiques, personnalisent l’enseignement et génèrent du contenu créatif en quelques clics. Après avoir conquis ces domaines professionnels, l’IA franchit aujourd’hui les portes du sacré, bousculant les codes ancestraux de la spiritualité.

Quand la technologie rencontre le divin

Au cœur de Lucerne, la chapelle Saint-Pierre repousse les frontières entre innovation et tradition. Pour marquer le centième anniversaire de la société suisse de Saint-Luc, l’édifice religieux accueille désormais un système d’intelligence artificielle baptisé « Deus in Machina ». L’ordinateur, installé dans l’espace habituellement réservé au confessionnal, propose aux fidèles une expérience inédite : un dialogue direct avec une représentation numérique de Jésus. Cette interface spirituelle high-tech, nourrie d’un vaste corpus de textes bibliques et théologiques, abolit les barrières linguistiques en permettant des échanges dans une centaine de langues.

Une rupture qui divise la communauté religieuse

L’initiative technologique de la chapelle Saint-Pierre suscite des réactions passionnées. Des centaines de visiteurs affluent des quatre coins du monde pour expérimenter ce dialogue numérique avec le divin. Toutefois, cette modernisation radicale du rapport à la foi provoque de vives tensions au sein de la communauté chrétienne. Les fidèles catholiques dénoncent la transformation d’un espace sacré de confession, tandis que les protestants s’opposent au principe même d’une représentation visuelle de Jésus, fut-elle numérique.

Les nouveaux territoires de la foi

Cette fusion entre spiritualité et technologie soulève des questions fondamentales sur l’évolution des pratiques religieuses. En remplaçant la présence humaine du prêtre par une interface numérique, cette expérimentation interroge la nature même du dialogue spirituel. L’hologramme céleste de Lucerne illustre les mutations profondes qui traversent les institutions religieuses, contraintes de repenser leur rôle et leurs méthodes dans une société où le numérique redéfinit chaque jour les modes d’interaction. Cette convergence entre foi ancestrale et innovation technologique dessine les contours d’une spiritualité en pleine métamorphose, où la quête de sens emprunte désormais des chemins inexplorés.