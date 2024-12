En difficulté au Sahel, Air France se remet sur un ancien marché

Photo DR

Air France traverse une période délicate dans la région sahélienne. Après la suspension initiale de ses vols vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les autorités de ces pays ont décidé d’interdire les opérations de la compagnie française sur leurs territoires. Cette nouvelle configuration a conduit le transporteur tricolore à repenser sa présence sur certains marchés où il était historiquement bien établi.

Un retour attendu vers l’Arabie

C’est lors du Saudi-French Investment Forum que l’annonce a été faite. Air France reprendra possession du ciel saoudien à l’été 2025, six ans après avoir quitté ce marché prometteur. Cette décision transforme la présence du groupe franco-néerlandais dans la région. Les trois compagnies du groupe se partageront désormais le territoire : Air France reliera Paris à Riyad, KLM maintiendra ses liaisons entre Amsterdam et les villes de Riyad et Dammam, tandis que Transavia ajoutera à son réseau des vols entre Paris-Orly, Lyon et Djeddah.

Les ambitions conjuguées de deux nations

L’initiative va bien au-delà d’une simple reprise de ligne aérienne. Le Saudi Air Connectivity Program, moteur du développement touristique saoudien, accompagne ce projet qui marque une nouvelle étape dans les relations franco-saoudiennes. Les deux pays renforcent leurs liens aériens à travers un partenariat entre leurs compagnies historiques. Air France et Saudia ont acté leur rapprochement par un protocole d’accord qui facilitera les déplacements des voyageurs entre l’Europe et le Moyen-Orient.

Une stratégie de développement mutuel

Cette collaboration reflète les transformations profondes de l’Arabie Saoudite. Le pays modernise son industrie touristique et diversifie son économie, créant de nouvelles perspectives pour les transporteurs internationaux. Pour Benjamin Smith, PDG d‘Air France-KLM, ce marché devient central dans la stratégie du groupe. Les accords de partage de codes et les connexions interlignes prévus entre Air France-KLM et Saudia permettront d’enrichir l’offre de voyages entre les deux continents. Cette alliance ouvre ainsi un nouveau chapitre pour Air France, qui trouve dans le développement touristique saoudien une opportunité de croissance.