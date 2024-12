Google et Samsung s’unissent pour concurrencer Apple avec un produit

Après des mois de spéculations et dans la foulée du lancement du Vision Pro d’Apple, Google et Samsung ont officialisé leur partenariat stratégique. Ce duo technologique ambitieux dévoile une initiative conjointe qui pourrait rebattre les cartes dans le domaine de la réalité mixte : un nouvel écosystème baptisé Android XR, accompagné de lunettes connectées et d’un casque révolutionnaire appelé Project Moohan.

L’annonce de Google et Samsung marque un tournant stratégique majeur dans le secteur de la réalité étendue (XR). Cette collaboration, qualifiée de travail « d’une seule équipe », dépasse les précédentes initiatives individuelles, comme les Google Glass de 2014, dont l’échec avait laissé des traces. Cette fois-ci, les deux géants misent sur une approche unifiée pour rivaliser non seulement avec Apple, mais aussi avec Meta et son Quest.

Publicité

Android XR, le nouveau système d’exploitation dédié à la réalité mixte, sera le socle de cet écosystème. Contrairement à la stratégie d’Apple centrée sur un produit unique et premium, Google et Samsung misent sur une vision plus ouverte et diversifiée. Le vice-président de Google pour la réalité augmentée, Shahram Izadi, a souligné : « Android XR n’est pas seulement un produit, c’est une plateforme. »

Google déploie une stratégie à plusieurs niveaux pour imposer Android XR comme un standard de l’industrie. La première étape consiste à fédérer les développeurs en leur offrant des outils performants pour concevoir des applications. Ensuite, l’intégration de Gemini, une intelligence artificielle conversationnelle, permettra d’enrichir les interactions des utilisateurs avec ces nouveaux appareils. Enfin, le duo prévoit de diversifier les formats, en offrant une gamme de produits adaptée à différents usages.

Cette approche reconnaît que la XR n’est pas l’apanage d’un appareil unique. Les casques, comme le Project Moohan, sont envisagés pour des usages spécifiques comme le divertissement ou les expériences immersives, tandis que les lunettes connectées visent un usage quotidien, avec des fonctionnalités pratiques telles que les notifications discrètes et la recherche contextuelle.

Le casque Project Moohan, dont le nom fait référence au mot coréen signifiant « infini », incarne la vision technologique commune de Samsung et Google. Conçu pour offrir une alternative au Vision Pro, il se distingue par une ergonomie optimisée. Sa conception allégée, combinée à un large coussin arrière, assure un confort accru, tandis qu’un champ de vision élargi offre une immersion supérieure.

Publicité

Un des points forts du Project Moohan réside dans son système de batterie interchangeable via USB-C. Cette innovation permet aux utilisateurs d’ajuster l’autonomie du casque en fonction de leurs besoins, offrant une flexibilité que le Vision Pro d’Apple ne propose pas.

Avec cette alliance, Google et Samsung affichent clairement leur ambition : redéfinir les standards de la XR et offrir une alternative crédible à l’écosystème fermé d’Apple. En combinant l’expertise logicielle de Google et les capacités matérielles de Samsung, le tandem veut séduire un large public, allant des amateurs de technologie aux entreprises en quête de solutions immersives.

Cependant, le chemin vers le succès reste semé d’embûches. Apple, avec son Vision Pro, a frappé fort en positionnant son produit comme une référence haut de gamme. Google et Samsung devront non seulement convaincre les développeurs de rejoindre leur écosystème, mais aussi séduire les consommateurs avec une expérience utilisateur fluide et des appareils compétitifs.

Cette bataille pour la suprématie dans le domaine de la réalité mixte ne fait que commencer. Si l’union entre Google et Samsung semble prometteuse, seule l’adoption par le grand public déterminera le véritable impact de leur écosystème Android XR. Pour l’heure, leur vision axée sur la diversité des appareils et l’ouverture technologique offre une alternative rafraîchissante à la stratégie monolithique d’Apple.