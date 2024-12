Innovations technologiques de la Blockchain pour 2025

Photo : pixabay

La technologie blockchain révolutionne les industries. Initialement liée au Bitcoin, elle s’étend désormais à des secteurs variés comme la finance, la santé et les chaînes d’approvisionnement. D’ici 2025, ses innovations promettent de transformer encore davantage le fonctionnement des entreprises et des particuliers.

L’avenir des crypto-monnaies en 2025

En 2025, les crypto-monnaies seront de plus en plus utilisées pour les paiements en ligne. Il n’y a rien de mieux lorsqu’on souhaite transférer des fonds rapidement et à moindre coût. Mais les fluctuations de prix de ces actifs posent de sérieux problèmes aux détenteurs. À l’avenir, les stablecoins pourraient donc occuper une place plus importante.

En 2024 déjà, les crypto-monnaies stables, comme l’USDT et l’USDC, ont gagné en usage pour les paiements quotidiens. Puisque leurs prix varient très peu, ces cryptos sont idéales pour les transactions globales. Elles soutiennent également les plateformes DeFi en tant que réserve de valeur.

Parmi les crypto qui vont exploser en 2024, on devrait également voir émerger des monnaies numériques des banques centrales (CBDC). De nombreux pays ont tenté l’expérience depuis 2020 sans succès. Mais la Chine et la Suède font partie de ceux qui n’ont pas abandonné le projet. Les CBDC sont des sortes de crypto-monnaies contrôlées par le gouvernement. Elles offrent donc la rapidité et la sécurité des cryptos, mais avec la reconnaissance du gouvernement en plus.

La grande adoption des crypto-monnaies a permis la création de nouvelle finance appelée la DeFi ou Finance Décentralisé. Ce modèle prône des échanges sans intermédiaires. Des plateformes telles que Aave et Uniswap font partie des pionnières dans le domaine. Vous pouvez les utiliser pour prêter ou emprunter des cryptos de manière transparente. Les développeurs travaillent actuellement pour concevoir des interfaces simplifiées pour rendre la DeFi plus accessible.

En 2025, l’adoption crypto devrait se renforcer dans plusieurs industries. La première est la finance où des géants tels que Visa et Mastercard proposent déjà des cartes pour dépenser sa crypto partout dans le monde.

En janvier 2024, les États-Unis ont autorisé la création des premiers ETFs Bitcoin au comptant. Cette décision a contribué à ouvrir ce marché à de nouveaux investisseurs. Des milliards de dollars y ont été injectés. Avec l’élection de Donald Trump, le Bitcoin a connu de nouveaux sommets, dépassant les 81 000 $ (76 000 €) pour la première fois de son histoire. De telles performances profitent à des géants tels que BlackRock avec son iShares Bitcoin Trust, ou encore à ARK 21Shares et Fidelity. Avec le temps, ces véhicules d’investissement seront de plus en plus utilisés.

De nouvelles applications au-delà des crypto-monnaies

La Blockchain va bien au-delà des crypto-monnaies. Cette technologie est d’ailleurs employée dans plusieurs industries pour optimiser les processus et renforcer la transparence. On la retrouve dans les stratégies d’entreprises des secteurs comme la logistique et l’énergie.

Parmi les principales tendances d’innovation Blockchain attendues en 2025, on retrouve les solutions d’évolutivité. En effet, certaines Blockchains très importantes souffrent de lenteurs et de frais élevés. Des technologies comme les Layer-2 (Arbitrum, Optimism) réduisent ces problèmes en accélérant les transactions. L’Ethereum 2.0, prévu pour 2025, introduira le sharding, divisant les données en segments pour améliorer l’efficacité.

La Blockchain écologique est une autre innovation qui devrait se concrétiser en 2025. Elle est particulièrement attendue sur les blockchains qui utilisent le mécanisme Proof-of-Work (PoW). Pour le moment, on doit se tourner vers le Proof-of-Stake (PoS), une alternative plus respectueuse de l’environnement.

La Blockchain ultime serait celle qui garantit transparence, sécurité et qui ne nécessite pas trop d’énergie. Elle aiderait alors considérablement dans les secteurs suivants :

La santé : On pourrait l’utiliser sans limites pour la transmission sécurisée des données des patients entre les hôpitaux et laboratoire.

La propriété intellectuelle : l’utilisation des NFT pour identifier un bien de façon unique permettrait de garantir sa propriété.

Immobilier : la tokenisation facilite l’accès à l’immobilier en divisant les actifs en unités échangeables. Cela rend ce secteur plus accessible aux petits investisseurs.

Jeux vidéo : La blockchain alimente les jeux « play-to-earn ». Des plateformes comme Axie Infinity permettent aux joueurs de gagner des NFT ou des cryptos en jouant.

Services juridiques et conformité : Les contrats intelligents automatisent les accords juridiques. La blockchain garantit une transparence totale des enregistrements pour les audits.

Pour atteindre ces objectifs, les spécialistes de la Blockchain ont encore de nombreux défis à relever. Tout d’abord, les gouvernements doivent travailler sur un cadre clair d’utilisation des cryptoactifs. Les régulateurs des principaux marchés doivent au moins adopter les mêmes principes.

Ensuite, les développeurs doivent apporter des interfaces plus simples. Ainsi, de plus en plus de personnes seront capables d’adopter les solutions Blockchain. Enfin, si 8 milliards d’êtres humains doivent utiliser la Blockchain, il faudra qu’elle soit beaucoup plus évolutive.