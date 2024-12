La France en route pour exploiter le précieux lithium nigérian

La France et le Nigeria ont renforcé leur coopération économique en signant un accord visant à développer l’exploitation des ressources minérales nigérianes. Le Nigeria, riche en minéraux estimés à 700 milliards de dollars, notamment en lithium, un élément essentiel pour les batteries électriques, souhaite diversifier ses activités minières et en tirer davantage de bénéfices.

La France, quant à elle, cherche à sécuriser son approvisionnement en matières premières critiques pour soutenir son industrie des batteries électriques en pleine expansion afin de réduire sa dépendance énergétique et de répondre aux objectifs de transition écologique. Cette collaboration pourrait offrir de nouvelles opportunités économiques aux deux nations, notamment dans l’extraction et le traitement des ressources minérales.

Le protocole d’accord signé en novembre 2024, lors de la visite du président nigérian Bola Tinubu à Paris, prévoit « des projets conjoints d’extraction et de traitement, soutenus par un cofinancement des secteurs public et privé », a déclaré le ministre nigérian des Mines, Dele Alake, le dimanche 1ᵉʳ décembre 2024 sur son compte X. Il a aussi souligné que ce partenariat favorisera l’exploitation du lithium en particulier, qui est considéré par certains experts comme le « nouveau pétrole ». Il est stratégique pour l’industrie des batteries et des véhicules électriques, secteur en pleine expansion.

La France, qui a inauguré sa première usine de batteries lithium-ion en mai 2023, vise à augmenter sa production pour atteindre 120 GWh de capacité d’ici à 2030. Le partenariat entre le Nigeria et la France ne se limite pas seulement au secteur minier. Au début de l’année 2024, la France est devenue le meilleur consommateur du Nigeria, avec des importations s’élevant à 1,26 milliard de dollars. Cet accord sur les minéraux critiques est une étape supplémentaire dans le renforcement de leurs relations commerciales.

