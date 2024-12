Les nouvelles utilisations de la blockchain pour 2025

Photo Unsplash

Même si la blockchain était initialement utilisée comme la technologie des cryptomonnaies, elle s’est bien diversifiée ces dernières années. 2024 a été une année mouvementée dans le secteur mais on peut s’attendre à la même chose pour l’année 2025. On voit déjà de nouvelles innovations basées sur la blockchain dans des domaines comme la santé, la finance ou encore les divertissements.

Les nouveaux usages des cryptomonnaies

Nous nous rappelons tous de l’émergence des cryptomonnaies, menée par le Bitcoin. Les cryptomonnaies sont devenues pour beaucoup une priorité dans les modes de paiement en ligne. Mais leur utilisation ne s’arrête pas aux transactions personnelles. Les gouvernements, par exemple, sont de plus en plus nombreux à parler de lancer des monnaies numériques de banques centrales. L’objectif est de réduire les coûts et les délais et améliorer l’inclusion financière. Pour rappel, les systèmes monétaires traditionnels comme les virements ou les paiements par carte bancaire coûtent en moyenne bien plus cher que les transactions en cryptomonnaies. Dans le même secteur, on remarque aussi de plus en plus d’entreprises qui développent des modèles de tokenisation. L’objectif, ici, est de faciliter l’investissement fractionnés pour certains actifs. Les actifs les plus courants qui sont concernés sont l’art, l’immobilier et les actions.

Le secteur du divertissement est aussi concernés par les usages des cryptomonnaies. Avec de plus en plus de personnes qui sont inquiètes pour leurs données personnelles et bancaires, les joueurs en ligne privilégient les casino crypto en ligne pour jouer. Ces casinos en ligne donnent aux joueurs l’option de déposer et retirer de l’argent avec des cryptomonnaies. Les cryptomonnaies les plus populaires dans ce secteur sont le Bitcoin et l’Ethereum mais les casinos en rajoutent de plus en plus. Ainsi, les joueurs peuvent profiter de l’anonymat, de transactions moins chères et instantanées.

Le secteur de la santé et les données médicales

Un autre secteur qui profite des avantages donnés par la blockchain est celui de la santé. C’est une vraie révolution pour les données médicales et la manière dont elles sont stockées et partagées. Prochainement, les patients vont pouvoir gérer leurs propres dossiers médicaux avec des identités numériques sécurisées. D’un autre côté, les hôpitaux auront un accès sécurisé à des systèmes interopérables. Ces systèmes devraient réduire les doublons et les erreurs. À voir comment chaque pays gère ces nouvelles avancées technologiques car chacun possède ses propres lois en termes de données médicales.

Pour l’année 2025, un autre point prometteur dans le secteur de la santé est celui des recherches cliniques. Avec des chaînes de données décentralisées, la blockchain pourrait bien les accélérer. En plus, ces chaînes de données respecteront la confidentialité des utilisateurs.

La finance décentralisée au centre des médias

Cette année, la finance décentralisée s’est aussi beaucoup faite parler d’elle. Son objectif est de démocratiser les services financiers et on peut s’attendre à une plus grande croissance en 2025. Les utilisateurs peuvent alors investir, emprunter, prêter et même assurer des actifs sans avoir besoin de passer par des intermédiaires traditionnels.

Un réseau blockchain qui est particulièrement prometteur est Solana. De grandes entreprises, comme Andreessen Horowitz, ont récemment investi dans des projets dans l’écosysème Solana. Paypal est un autre acter majeur qui a basé sa cryptomonnaie sur le réseau Solana. Les investissements se multiplient aussi avec les protocoles multi-chaînes. Ces protocoles permettent de connecter plusieurs blockchains pour un écosystème financier plus fluide. Par exemple, un investisseur peut utiliser un actif numérique basé sur Ethereum pour emprunter des fonds sur une plateforme basée sur une autre blockchain, comme Solana ou Avalanche.

L’immobilier et les smart contracts

La blockchain est aussi en essor dans le secteur de l’immobilier. Elle simplifie d’achat et la vente, ainsi que la gestion de biens avec des contrats intelligents ou smart contracts. Ces contrats intelligents automatisent des étapes complexes comme les transferts de propriété, les paiements et les vérifications. Les entreprises, les propriétaires et les acheteurs économisent alors de l’argent sur les frais et profitent de délais plus courts qu’avec des services traditionnels.

D’autres plateformes comme celles spécialisées dans la colocation, la covoiturage ou la location de vacances utilisent aussi des réseaux blockchain pour établier des accords transparents entre les utilisateurs. Ces accords peuvent être effectués sans avoir besoin d’intermédiaires. En plus de simplifier les transactions, la blockchain ouvre aussi la voie à des innnovations comme la tokenisation de propriétés comme nous avons vu plus haut. Cela permet de diviser un bien immobilier en plusieurs parts numériques qui peuvent être vendues ou échangées.

Conclusion

La blockchain en 2025 promet de bouleverser des industries entières en rendant les processus plus transparents, efficaces et accessibles. Beaucoup de secteurs sont concernés, comme ceux du divertissement, de la finance, de la santé et de l’immobilier. Les entreprises et les investisseurs sont de plus en plus nombreux à investir dans des projets soutenus par des réseaux de blockchain. La blockchain se montre aussi comme une solution pour sécuriser encore plus les données et d’anonymiser les transactions. Si son adoption reste en cours, les cas d’utilisation émergents démontrent déjà son immense potentiel à transformer la société dans les années à venir.