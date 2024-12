Lutte contre l’exploitation minière illégale : 19 condamnations dans un pays d’Afrique

PHOTO LUIS TATO, ARCHIVES AFP

La lutte contre l’exploitation minière illégale en Afrique du Sud vient de marquer un tournant significatif. Dix-neuf mineurs clandestins, surnommés « Zama Zama », ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis. Ces individus, originaires principalement du Lesotho, du Mozambique et du Zimbabwe, s’étaient infiltrés dans des mines abandonnées pour extraire de l’or de manière illégale.

Les autorités sud-africaines ont intensifié leurs opérations de répression ces derniers mois, notamment dans les régions de Stilfontein et de Sabie. Des centaines de mineurs ont été arrêtés et les forces de l’ordre ont mis en place des cordons de sécurité autour des sites d’exploitation illégale. L’objectif est clair : mettre fin à cette activité qui met en danger la vie des mineurs et porte atteinte à l’industrie minière légale. L’exploitation minière illégale entraîne de lourdes pertes pour l’économie sud-africaine et alimente des réseaux criminels.

Cependant, cette stratégie met en danger la vie de ceux qui sont encore à l’intérieur. Les Zama Zama sont pris au piège, entre la peur d’être arrêtés et l’espoir de trouver de l’or. Récemment, six mineurs illégaux ont retrouvés la morts et ont été remontés à la surface. Le gouvernement refuse de leur porter secours, considérant leurs activités comme illégales. Les communautés locales, bien que conscientes des risques liés à l’exploitation minière illégale, éprouvent de la compassion pour ces individus. Elles ont ainsi organisé des actions de soutien en apportant de la nourriture aux mineurs bloqués sous terre. Cette initiative, bien que généreuse, risque de compromettre les efforts des autorités pour mettre fin à cette activité illégale.