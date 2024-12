Maghreb : une compagnie aérienne annonce de nouvelles lignes vers l’Europe et l’Afrique

Air Algérie poursuit son développement et répond aux attentes croissantes de la diaspora algérienne en annonçant l’ouverture prochaine de nouvelles lignes internationales. Ces initiatives visent à renforcer la connectivité entre l’Algérie, l’Europe et l’Afrique, tout en consolidant les liens entre la communauté nationale et son pays d’origine.

À partir du 2 avril 2025, Air Algérie ajoutera une nouvelle liaison entre Alger et l’aéroport de Londres Stansted. Cette ligne vient compléter l’offre existante vers l’aéroport de Heathrow, permettant aux voyageurs de choisir entre deux points d’entrée dans la capitale britannique. Cette stratégie reflète la volonté de la compagnie nationale de s’adapter aux besoins variés de sa clientèle, notamment des membres de la diaspora installés au Royaume-Uni. Pour cette nouvelle destination, Air Algérie prévoit jusqu’à deux vols par semaine, opérés les mercredis et jeudis, grâce à un Boeing 737-800 et un Airbus A330-200. Les billets sont déjà disponibles à partir de 259 euros en aller simple, selon le tarif économique Promo.

En parallèle, Air Algérie renforce sa présence sur le continent africain avec l’ouverture d’une nouvelle ligne vers Abuja, capitale du Nigeria. Cette liaison s’ajoute au réseau existant qui relie Alger à Douala, au Cameroun. Les passagers pourront désormais bénéficier d’un itinéraire reliant Alger – Abuja – Douala, consolidant ainsi la position stratégique de la compagnie dans la région. Un vol hebdomadaire est prévu pour cette nouvelle destination, opéré par un Boeing 737-200. Cette fréquence vise à répondre à une demande en constante évolution tout en offrant des options de voyage adaptées aux besoins des passagers.

L’initiative d’Air Algérie s’inscrit dans une dynamique visant à accompagner l’augmentation de la demande pour les déplacements internationaux, notamment parmi les Algériens résidant à l’étranger. En diversifiant et en étendant ses dessertes, la compagnie renforce son rôle de trait d’union entre l’Algérie et le reste du monde. Avec ces nouvelles lignes, Air Algérie ambitionne non seulement de satisfaire les attentes de sa clientèle, mais aussi de jouer un rôle clé dans le développement des échanges économiques, culturels et humains entre l’Algérie, l’Europe et l’Afrique.