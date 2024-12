Mbappé, mon frère, connaît un nouvel échec face à un gardien ! (Père AGUENOUNON)

Mbappé - Crédit: DR

Le penalty est un geste très technique qui allie, à mon sens, plusieurs vertus à savoir : le sans-froid, le regard avisé, le sens de l’anticipation, la technique de frappe, la force de la créativité, le contrôle du tir et l’audace. Je ne sais pas s’il a toutes ces vertus.

À son allure, je constate qu’il se présente, sans grande conviction, devant le ballon. Il se précipite et frappe à droite sans bien regarder le gardien qui visiblement avait choisi le même côté. Et d’ailleurs, le gardien a légèrement anticipé dans son élan. Mbappé oublie que tout gardien professionnel s’entraîne beaucoup, visualise ses exercices précédents et rêve d’arrêter le buteur qu’il est. À lui de se muter chaque jour et de travailler à la créativité de son jeu.

Publicité

Abbé Arnaud Éric AGUÉNOUNON

Philosophe politique

Écrivain Essayiste