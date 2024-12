Sénégal : Barthélémy Dias conteste sa destitution en justice

Barthélémy Dias, l’ancien maire de Dakar, est au cœur d’une crise politique. Démis de ses fonctions le 13 décembre dernier à la suite d’une condamnation pour homicide, il ne compte pas se laisser faire. Malgré sa destitution, l’ancien maire a tenté de maintenir une activité normale en se rendant à Keur Gorgui pour inaugurer une route. Mais les forces de l’ordre, déployées en nombre, ont empêché toute manifestation. Les soutiens de l’élu dénoncent une manœuvre politique visant à paralyser la gestion de la ville de Dakar.

Pour Barthélémy Dias, il s’agit d’une question de principe. Il estime être victime d’une injustice et d’une opération de vengeance orchestrée par son ancien allié, l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Pour se faire justice, l’ancien maire de Dakar a saisi la justice en déposant deux recours distincts, respectivement devant la Cour d’appel et devant la chambre administrative de la Cour suprême, le lundi 16 décembre 2024. Des recours qui illustrent la détermination de Dias à ne pas céder face au pouvoir en place.

Ses avocats avancent que la procédure de révocation a été entachée d’irrégularités et qu’elle est contraire aux principes de l’État de droit. Barthélémy Dias, maire de Dakar, élu député en novembre dernier, a été officiellement radié de l’Assemblée nationale le vendredi 6 décembre 2024. Cette décision, basée sur une condamnation judiciaire définitive, a été prise conformément à la Constitution et au règlement intérieur du Parlement. Ses fonctions municipales lui ont été retirées par un arrêté du préfet de Dakar daté du mercredi 11 décembre 2024 et publié le vendredi 13.