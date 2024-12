Sénégal : célibataire, Coumba Gawlo s’exprime sur la question du mariage

Coumba Gawlo Seck, l’une des figures majeures de la musique sénégalaise, a récemment partagé des confidences sur sa vie personnelle dans une interview accordée au journal L’Observateur. En abordant sa situation matrimoniale, un sujet souvent évoqué par ses admirateurs, la chanteuse a livré un message empreint de sérénité et de maturité. « C’est ma vie, mon cœur, mon sentiment. Je suis heureuse et très bien comme ça », a-t-elle affirmé lorsqu’on l’a interrogée sur l’absence d’un conjoint ou d’enfants dans sa vie.

L’artiste a souligné qu’elle se concentre avant tout sur son propre épanouissement, refusant de céder à la pression sociale. Elle a précisé : « Ce n’est pas aux autres de décider pour ma vie. Chacun a son bien-être. » Pour Coumba Gawlo, la clé du bonheur réside dans l’acceptation de ce que Dieu accorde, et elle fait preuve d’une grande foi en l’avenir : « Faisons confiance à Dieu pour ce qui viendra. »

Ce témoignage arrive à un moment charnière de sa carrière, alors qu’elle célèbre ses 40 ans de scène. La chanteuse a profité de l’occasion pour remercier ses fans sénégalais et africains pour leur soutien inébranlable. Elle a reconnu leurs encouragements, même dans les moments où elle n’a pas été à la hauteur de leurs attentes : « Je suis reconnaissante envers ceux qui m’ont toujours soutenue malgré mes erreurs. »

Coumba Gawlo, véritable ambassadrice de la culture sénégalaise, montre que son indépendance et sa liberté de choix n’entachent en rien son engagement envers ses fans et son art. Avec un mélange de gratitude et de détermination, elle continue d’inspirer, tout en démontrant que le bonheur peut prendre des formes multiples, indépendamment des normes imposées.