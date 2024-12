Trafic humain : alerte dans un pays africain, 11 togolais sauvés

Des policiers nigérians. Photo d'illustration : DR

Onze citoyens togolais ont échappé de justesse à un cauchemar. Enlevés par un réseau criminel et transportés au Nigeria, ils étaient exploités dans des conditions inhumaines. C’est grâce au courage d’une victime qui a réussi à s’échapper et à alerter les autorités que la police nigériane a pu intervenir à Benin City. Lors d’une opération menée dans le quartier d’Ekosodi, les forces de l’ordre ont libéré les onze captifs, neuf hommes et deux femmes, et interpellé deux trafiquants présumés, Yoba Castle et Noril Tobamawo. Ces derniers, selon les premiers éléments de l’enquête, promettaient à leurs victimes un meilleur avenir à l’étranger, notamment aux États-Unis, avant de les contraindre à travailler dans des conditions proches de l’esclavage.

Les trafiquants, en plus de priver leurs victimes de leur liberté, extorquaient de l’argent à leurs familles sous prétexte de frais de voyage. Ce mode opératoire est malheureusement de plus en plus fréquent en Afrique de l’Ouest, où les réseaux criminels profitent de la vulnérabilité des jeunes pour les attirer dans leurs filets. Ces organisations promettent monts et merveilles, mais la réalité est bien différente. Les victimes se retrouvent souvent loin de chez elles, contraintes de travailler dans des conditions déplorables, sans aucune protection.

Le fléau du trafic humain prend de plus en plus de l’ampleur. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. Les familles doivent être particulièrement attentives aux offres d’emploi à l’étranger qui semblent trop belles pour être vraies, vérifier l’authenticité de ces propositions et ne pas hésiter à signaler toute situation suspecte.